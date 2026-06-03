Yüzsüz katil Trump’tan yediği küfürleri doğruladı: Olur öyle şeyler!

Amerikan haber platformu Axios'ta yer alan ve iki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre Trump, İsrail'in son dönemde Lübnan'da gerginliği artıran adımlarından duyduğu rahatsızlığı doğrudan Netanyahu'ya iletti. Trump'ın, özellikle İsrail'in son askerî hamlelerinin İran ile yürütülen diplomatik süreci olumsuz etkilediğini belirterek Netanyahu'ya hakaret ettiği belirtildi. İddiaya göre Trump, görüşme sırasında Netanyahu'ya "Sen lanet bir çıldırmışsın" ifadesini kullandı.

HERKES SENDEN VE İSRAİL'DEN NEFRET EDİYOR

Axios'un aktardığına göre Trump, görüşmede Netanyahu'nun geçmişte karşı karşıya kaldığı yolsuzluk soruşturmalarına da gönderme yaptı. ABD Başkanı'nın İsrail Başbakanı'na, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" dediği öne sürüldü.

Trump, Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerini sürdürerek, "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, İsrail'den nefret ediyor" ifadelerini kullandı. Trump daha önce de Netanyahu için "O... çocuğu" ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu küfür ve hakaretlerin sorulduğu Netanyahu ise “O İsrail’in en iyi dostlarından biri. En iyi ailede bile böyle şeyler yaşanabilir. Olur öyle şeyler” karşılığını verdi.