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Yerel Açılan ateş kimyasal sızıntıya sebep oldu! Çok sayıda polis yaralandı
Yerel

Açılan ateş kimyasal sızıntıya sebep oldu! Çok sayıda polis yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Açılan ateş kimyasal sızıntıya sebep oldu! Çok sayıda polis yaralandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir geri dönüşüm tesisine tüfekle ateş açılması sonucu solvent ve tiner depoları delindi, kimyasal maddeler çevreye yayıldı. Sızıntıdan etkilenen 6 polis hastaneye kaldırılırken, yaklaşık 1 kilometrelik alan güvenlik çemberine alındı.

Samsun’da akşam saatlerinde yaşanan olay, sanayi bölgesinde büyük paniğe neden oldu. Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde tüfekle açılan ateş sonrası kimyasal sızıntı meydana geldi.

İddiaya göre U.G., kendi iş yerinin bitişiğinde bulunan O.K.’ye ait geri dönüşüm tesisine tüfekle ateş açtı. Açılan ateşin ardından tesis içerisinde bulunan solvent ve tiner dolu 1’er tonluk 4 depo zarar gördü. Depoların delinmesiyle birlikte kimyasal maddeler iş yerinden çevreye yayılmaya başladı.

Olay, 20.30 sırlarında 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. U.G., iddiaya göre kendi iş yerinin bitişiğindeki O.K.’ye ait geri dönüşüm tesisine tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerindeki solvent ve tiner dolu 1'er tonluk 4 depo zarar gördü. Depoların delinmesi sebebiyle kimyasal maddelerin iş yeri içerisinden bölgeye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yayılan kokudan dolayı 6 polis, rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, kullandığı tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında bölgeyi çevreleyen 1 kilometrelik alana giriş kapatıldı. Kimyasal sızıntının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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