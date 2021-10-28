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Gündem Veysel Eroğlu: Avrupa'da 2'nci sıraya yükseldik
Gündem

Veysel Eroğlu: Avrupa'da 2'nci sıraya yükseldik

TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada "Yenilenebilir enerjide biz şu an Avrupa'da 2'nci sıraya yükseldik." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 16:00:00 -
Veysel Eroğlu: Avrupa'da 2'nci sıraya yükseldik

TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, "Yenilenebilir enerjide biz şu an Avrupa'da 2'nci sıraya yükseldik. Çünkü toplam enerjinin gücünün yüzde 52'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Bu gerçekten muhteşem bir rakam" dedi.

TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, geldiği Bolu'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Eroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki attığı adımları anlatan Veysel Eroğlu, "Yenilenebilir enerjide biz şu an Avrupa'da 2'nci sıraya yükseldik. Çünkü toplam enerjinin gücünün yüzde 52'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Bu gerçekten muhteşem bir rakam. Bunlar da hidroelektrik enerji kaynakları, rüzgar, güneş, jeotermal. Bu büyük bir takdir aldı. Ayrıca katı atık bertaraf tesisleri, arıtma tesisleri konusunda çok büyük adım attık. Katı atıkları düzenli toplayıp bertaraf edilmesiyle yüzde 50'lik bir emisyon azaltımı sağlandı. Bu bölünmüş yollar çok büyük fayda sağladılar. Trafikten gelen yük çok azaldı. Şimdi bazı tekliflerimiz var. Binaların yalıtımı dolayısıyla birtakım imar çalışmaları yapılıyor. Binalardan gelen ısıtmadan kaynaklanan emisyon azaltılacak" dedi.

Ormanların küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli unsur olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Ağaçlar havada sera gazına sebep olan karbondioksiti emiyor, yerine oksijen veriyor. Dünya için oksijen makinesi. Bu yüzden ormanları çok artırdık. Cumhurbaşkanımızla birlikte 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman alanları arttı" diye konuştu.

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