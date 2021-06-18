Veyis Ateş'ten Sevilay Yılman'a yalanlama: Anlattığı konuşma bana ait değil

Habertürk TV'den istifa eden Veyis Ateş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkileri ve gündeme gelen ses kayıtları hakkında Halk Tv'ye konuştu.

"Sevilay Yılman'ın anlattığı konuşma bana ait değil"

Programda İsmail Saymaz'ın "Sevilay Yılman'ın yazdığı konuşma sana ait değil mi?" sorusuna cevap veren Veyis Ateş, "Anlatacağım. Sevilay Yılman'ın anlattığı konuşma bana ait değil. Bu konuşma 7 Ocak'ta mı yapılıyor? Ben 10 milyon avro istemişim değil mi? Şantajda, tehditte bulunmuşum. Bu zamana kadar neredeyiz? 16 Mayıs tarihinde ben bir televizyon programında Sezgin Baran Korkmaz bana bir mesaj atmış. Mesaj da Emre Uslu'nun attığı bir tweet." ifadelerini kullandı.