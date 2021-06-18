  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pakistan’dan flaş çağrı: Türkiye'den bunu istiyoruz

Yeni bir hastalık bela oldu! Tüm dünya o ülkedeki gelişmelere odaklandı… İşte aktif sayı

İzmir HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan baba: Saldırıdan önce binayı boşalttılar tek o kız kaldı! O kızı kurban ettiler

İstanbul'da facia kıl payı atlatıldı

Avrupa ülkesinden Türkiye çıkışı: Ankara ile sözlü ateşkes yaptık

CHP’nin üst aklı ortaya çıktı! Türkiye’de darbelerin organizatörü olarak biliniyor

Rusya'dan Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması açıklaması

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek: Verilen sözler yerine getirilmeli

Bakan Soylu Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda konuştu: "FETÖ'nün ciddi tahribatı vardı..."

Erdoğan'ın sözleri Rusya'yı panikletti: Ciddi bir meydan okuma
Veyis Ateş'ten Sevilay Yılman'a yalanlama: Anlattığı konuşma bana ait değil
İran’da seçimlere katılım rekor düşüklükte!
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 439 yeni vaka
BAE havayolu şirketi, İstanbul seferlerine başladı
Gündem Veyis Ateş'ten Sevilay Yılman'a yalanlama: Anlattığı konuşma bana ait değil
Gündem

Veyis Ateş'ten Sevilay Yılman'a yalanlama: Anlattığı konuşma bana ait değil

Habertürk TV'den istifa eden Veyis Ateş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkileri ve gündeme gelen ses kayıtlarına ilişkin Halk Tv'ye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 23:48:00 -
Veyis Ateş'ten Sevilay Yılman'a yalanlama: Anlattığı konuşma bana ait değil

Habertürk TV'den istifa eden Veyis Ateş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkileri ve gündeme gelen ses kayıtları hakkında Halk Tv'ye konuştu.

"Sevilay Yılman'ın anlattığı konuşma bana ait değil"

Programda İsmail Saymaz'ın "Sevilay Yılman'ın yazdığı konuşma sana ait değil mi?" sorusuna cevap veren Veyis Ateş, "Anlatacağım. Sevilay Yılman'ın anlattığı konuşma bana ait değil. Bu konuşma 7 Ocak'ta mı yapılıyor? Ben 10 milyon avro istemişim değil mi? Şantajda, tehditte bulunmuşum. Bu zamana kadar neredeyiz? 16 Mayıs tarihinde ben bir televizyon programında Sezgin Baran Korkmaz bana bir mesaj atmış. Mesaj da Emre Uslu'nun attığı bir tweet." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay