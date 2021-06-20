Veyiş Ateş'ten ses kaydı açıklaması
Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, bugün ortaya çıkan ses kaydına ilişkin bir açıklama yaptı.
Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, bugün yayımlanan ses kaydına ilişkin olarak, "Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açıktır" dedi.
Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, bugün yayımlanan ses kaydının montaj olduğunu söyledi.