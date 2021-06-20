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Gündem Veyiş Ateş'ten ses kaydı açıklaması
Gündem

Veyiş Ateş'ten ses kaydı açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, bugün ortaya çıkan ses kaydına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 14:06:00 - 2021-06-20 14:52:55

Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, bugün yayımlanan ses kaydına ilişkin olarak, "Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açıktır" dedi.

Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, bugün yayımlanan ses kaydının montaj olduğunu söyledi.

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