Veyis Ateş'in ayağını kaydırdı, ses kaydına değinmedi! Kin kusan Sevilay Yılman bakın neyi eleştirdi

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik yasağıyla ilgili sözlerini eleştirdi. Adeta kinini kusan Yılman, hakkındaki iddiaları bir kenara bırakarak halkın huzurunu temin etmeyi amaçlayan yasaklar üzerinden Erdoğan'a saldırdı. Fatih Altaylı ve Sezgin Baran Korkmaz'la hareket edip Veyis Ateş'in "ayağını kaydıran" Yılman'ın, gündemi altüst eden ses kaydını bir kenara bırakıp yasaklara yüklenmesi pes dedirtti.

Yılman'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine sonrası yaptığı; "Müzik kısıtlamasını da 24.00'e çekiyoruz" sözleri hemen ardından da; "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" ifadeleri başta müzisyenler olmak üzere muhalefetin ve müzikseverlerin tepkisini topladı.

Sosyal medyada epeyce gündem olan konu üzerine ben de bir şeyler yazıp tepki göstermek istedim ama…

O sözlerle tam olarak neyi yasakladığını daha doğrusu neyi kastettiğini tam anlamadım…

Misal… Evde gece 12’den sonra bangır bangır müzik dinlemek mi yasak?

Yoksa konserler başta olmak üzere restoranlarda, gece kulüplerinde canlı ya da banttan müzik mi yasak?

Eğer kastettiği ilki için ise sorun yok çünkü o zaten yasak!

Yasaktan da öte ayıp!

Komşular rahatsız oluyor diye gece 12’den sonra bırakın müzik filan dinlemeyi televizyon izlerken bile sesini kısıyoruz biz.

Ancak kastettiği ikincisi ise her bakımdan tuhaf…

Şöyle; Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde binlerce çalışanı olan ve 1 buçuk yıldır kapalı olan eğlence sektörüne alenen darbe indirmek manasına gelir bu yasak.

Zaten canlı müzikle müşterilerine hizmet veren bu tür mekanlarda müzisyenler, sanatçılar geç saatlerde sahne alıyor.

Eğer 12'den sonra müzik yasak olursa...

Dört gözle kısıtlamaların tamamen bitmesini bekleyen işletmeler ne yapacak bu durumda?

Daha da fenası tam da yaz sezonunun başındayken bu yasaktan en çok zararı turizm sektörü görür.

İnsanların bir kısmı sadece deniz, kum, güneş için gidiyor olabilir ama bir kısmı da bütün senenin negatifliğini üzerinden atmak, çılgınlar gibi eğlenmek için tatile gidiyor.

Mesela böyle bir yasak varsa o zaman tatil yörelerindeki gece kulüpleri, eğlence mekanları ne yapacak?

Çoğu zaten gece 10’dan sonra başlıyor olaya…

Gençler sabaha kadar dans ediyor o tür mekanlarda.

Açılmayacak mı şimdi o mekanlar?

Ya da işletmeciler; “zamanın ruhuna” ayak uydurup geceyi gündüze mi çevirecekler?

Akşam 5’te başlayıp gece 12’ye kadar mı ayar yapacaklar?

Çok acayip bir durum bu.

Valla onlar da kusura bakmasınlar ki; Ne için, neye hizmet, hangi kafayla alındı bu yasak...

Ben de bunu anlamadım!