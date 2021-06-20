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Gündem Veyis Ateş ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ses kaydında ne diyor?
Gündem

Veyis Ateş ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ses kaydında ne diyor?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker gazeteci Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğini yayınladığı videolarda iddia ediyordu. Sezgin Baran Korkmaz da Veyis Ateş'in bozulan işlerinin düzeltilmesi için 10 milyon euro istediğini iddia ederken, Veyis Ateş ise 10 milyon euro iddialarına ilişkin yalanlama yapmıştı. Peki Veyis Ateş ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ses kaydında ne diyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 11:59:00 - 2021-06-20 11:59:45
Veyis Ateş ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ses kaydında ne diyor?

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Veysi Ateşe'e ait olduğu iddia edilen ses kaydını yayıladı. Veyis Ateş’e ait olduğu iddiası ile yayınlanan ses kaydında Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğine ilişkin ses kayıtları paylaşıldı.

Veyis Ateş’e ait olduğu iddia edilen ses kaydında şu ifadeler geçiyor:

Veyis Ateş: Hikaye sana anlattığım hikaye. Burada sadece bir şey beni endişe ettiriyor. Şu an canın yaralı. Kızgınsın, öfkelisin, dünyayı ateşe veresin var falan.

Sezgin Baran Korkmaz: Evet, doğru.

Veyis Ateş: Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu mesele, ben ilk başladığında da sana söyledim... Yakar mı yıkar mı falan...

Sezgin Baran Korkmaz: Yok abi ya. Masaya sen otur benim yerime

Veyis Ateş: Nasıl istersen. Senle ilili beklenti ve istedikleri ses çıkaramdan bir süre beklemen. Samimiyetini göstersin, gerekeni yaparız.

Sezgin Baran Korkmaz:  Samimiyetimizi nasıl göstereceğim abi

Veyis Ateş: Söz ettiği meblayı istiyorlar.

Sezgin Baran Korkmaz: 10 milyon euroyu verdiğim zaman. Sezgin Baran Korkmaz hızlı konuştuğu için milyon ifadesi tam anlaşılmıyor.

Veyis Ateş, önceki gün Halk TV'de İsmail Saymaz'ın programında katılmıştı. Ateş, burada Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istemediğini söylemiş, bu iddiaların yalan olduğunu söylemişti.Veyis Ateş, pazartesi günü ise tüm bu iddiaaların araştırılması için şikayette bulunacağını söylemişti.

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Yorumlar

ali dağ

bu işler ne ilk nede son olacak herkes kendi nefis muhasebesini yapsın. ömür kısa 250 şehit yüzlerce gazilerin haklarını nasıl verecekler.
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murat

fetünü Allah belasını versin zındıklar
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