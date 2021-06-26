Veyis Ateş için jet bir karar veren Gazeteciler Cemiyeti, SBK ile görüşen Sevilay Yılman ile Fatih Altaylı için üç maymunu mu oynayacak?

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğü gerekçesiyle Veyis Ateş’i oybirliği ile üyelikten çıkarma kararı aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu; 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yaptığı toplantıda 4315 sicil numaralı üyesi Veyis Ateş hakkında siyaset mafya ilişkileri içinde yer aldığı yönündeki iddialar nedeniyle açtığı disiplin soruşturmasını değerlendirdi.

Veyis Ateş’in 10 Haziran 2021 günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısından sonra açılan disiplin soruşturması nedeniyle istenen savunmasını göndermediği belirlendi.

Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman da ihraç edilecek mi?

"Kara para aklayıcısı ile görüşmüş" denilerek Veyis Ateş'i jet bir kararla ihraç eden Gazeteciler Cemiyeti'nin Sezgin Baran Korkmaz ile yakın bir ilişki içerisinde olan Habertürk yazarı Sevilay Yilman ile bir diğer Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı görmezlikten gelmesi dikkat çekiyor.

"Evet tanıyorum kardeşim! Çok da severdim!" diyen Sevilay Yılman ile Fatih Altaylı'nın kara para aklamayla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüklerini itiraf etmişlerdi. Hatta Yılman'ın "abi-abla" yakınlığı içerisinde olduğunu itiraf etmesine rağmen Gazeteciler Cemiyeti'nin hiçbir inceleme başlatmaması merak konusu oldu.