  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Veteriner hekim kazada hayatını kaybetti
Yerel

Veteriner hekim kazada hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında veteriner hekim İsmail Şen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 11:30:00 -
Veteriner hekim kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İsmail Şen’in kontrolünde Milas’tan Selimiye’ye doğru seyreden 48 JG 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan Şen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şen’in cenazesinin bugün öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay