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Vestel’in standardizasyon çalışmalarına TSE ödülü

Vestel, Standardizasyon Zirvesi’nde ödüle layık görüldü.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:51
Vestel’in standardizasyon çalışmalarına TSE ödülü

Vestel, Dünya Standartlar Günü nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın himayelerinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında düzenlenen Standardizasyon Zirvesi’nde ödüle layık görüldü. Vestel Ürün Güvenliği & Belgelendirme Müdürü Andaç Pamuk ödülü,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:51
  1. Dünya Standartlar Günü
  2. Vestel
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
  5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  6. Standardizasyon Zirvesi
  7. Vestel Ürün Güvenliği & Belgelendirme Müdürü Andaç Pamuk ödülü

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