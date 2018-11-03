Vestel’in standardizasyon çalışmalarına TSE ödülü

Vestel, Dünya Standartlar Günü nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın himayelerinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında düzenlenen Standardizasyon Zirvesi’nde ödüle layık görüldü. Vestel Ürün Güvenliği & Belgelendirme Müdürü Andaç Pamuk ödülü,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.