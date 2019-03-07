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Vestel’den istihdam seferberliğine destek

‘2019 İstihdam Seferberliği Programı’ kapsamında yılın ilk 3 ayında fiilen bin 50 kişiye iş başı yaptıran Vestel, Nisan ayında yapacağı 250 kişilik işe alım ile toplamda bin 300 kişiye istihdam oluşturacak.

07 Mart 2019 Perşembe 15:34
Vestel’den istihdam seferberliğine destek

‘2019 İstihdam Seferberliği Programı’ kapsamında yılın ilk 3 ayında fiilen bin 50 kişiye iş başı yaptıran Vestel, Nisan ayında yapacağı 250 kişilik işe alım ile toplamda bin 300 kişiye istihdam oluşturacak. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, "Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam hedeflerine destek olmayı çok önemsiyoruz. Türkiye’nin güçlü geleceği için ihtiyaç olan her alanda gayret göstererek, ülkemize de fayda sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



Vestel, ‘2019 İstihdam Seferberliği Programı’ kapsamında yılın ilk dört ayında bin 300 kişilik yeni istihdam oluşturacak. Ocak, Şubat ve Mart aylarında bin 50 kişiye iş imkânı sağlayan şirket, Nisan ayında 250 kişiyi daha istihdam edecek. Böylece şirket yılın ilk dört ayında bin 300 kişi istihdam ederek çalışan sayısının 17 bin 300’e çıkaracak.



Vestel CEO’su Turan Erdoğan, "Satış gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde eden bir marka olarak Türkiye’nin teknoloji ihracatına en önemli katkıyı yapan şirketlerden biriyiz. 2018 yılında ciromuz, ihracat gelirlerinde yaşanan güçlü büyüme ile 2017 yılına göre yüzde 31 artışla 15,9 milyar TL’ye ulaştı. Bugün 155 ülkeye yaptığımız ihracat ile 21 yıldır kendi sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Ürettiğimiz teknolojilerle hem dünyanın dikkatini çekiyor hem de Türkiye’nin cari açığının kapanmasına katkıda bulunuyoruz. Türkiye için her geçen gün daha fazla üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. 2019 İstihdam Seferberliği Programı kapsamında yılın ilk 70 gününde 16 bin kişilik istihdam ordumuza bin 50 kişi daha ekledik. Nisan ayında 250 kişi daha iş başı yapacak. Şirket olarak her zaman olduğu gibi yine sorumlulukla hareket ediyoruz. Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam hedeflerine destek olmayı çok önemsiyoruz. Türkiye’nin güçlü geleceği için ihtiyaç olan her alanda gayret göstererek, ülkemize de fayda sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:34
  1. doğa

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