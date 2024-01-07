Vestel, Anadolu mirasını Vestel Retro ailesinin yeni serisine uyarladı

Bu topraklarda ürettiği teknolojiyi dünyanın 163 ülkesine ulaştıran Vestel, Anadolu mirasını dünyaya tanıtan ünlü Türk tasarımcı Aslı Filinta ile Vestel Retro Ailesi için yeni bir seri hazırladı. 4 Ocak Perşembe akşamı Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen lansmana mimarlar, tasarımcılar, sanatçılar ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.

Her biri tek tek elle boyandı

Bugüne kadarki çalışmalarında sürdürülebilirliği ve ileri dönüşüm kavramlarını somut şekilde iş modeline adapte eden tasarımcı Aslı Filinta’nın imzasını taşıyan yeni seri beyaz eşyaların her biri tek tek elle boyandı. Beyaz eşyaların üretiminde, Geleneksel Türk Sanatları mezunu kadın sanatçılar görev aldı. Anadolu motifleri taşıyan eserler, 4 Ocak’tan itibaren Vestel internet kanallarında satışa sunuldu. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, Vestel'in bu topraklardan çıkan ve ülkenin adını tüm dünyaya duyuran büyük bir marka olduğunu belirterek, "Ürettiğimiz ürün ve teknolojilerle geleceğin dünyasına bugünden şekil veriyoruz. Bizim için ülkemizin adının tüm dünyada en iyi şekilde yer edinmesi son derece önemli" açıklamasını yaptı.