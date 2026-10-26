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Gündem Sanal alemde sıkı takip: 407 yasa dışı internet sitesine darbe
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Sanal alemde sıkı takip: 407 yasa dışı internet sitesine darbe

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Sanal alemde sıkı takip: 407 yasa dışı internet sitesine darbe

Jandarma tarafından yürütülen siber devriye çalışmaları kapsamında, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik içerdiği belirlenen 407 internet sitesinin erişimine engel getirildi.

Edinilen bilgiye göre, suçla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 19-26 Ekim tarihleri arasında yapılan siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucu 771 sosyal medya ve URL adresi incelendi.

İncelemede, 344 internet sitesinde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 6 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ve 57 internet sitesinde müstehcen içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen 407 internet sitesine erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında, Sincan ve Nallıhan'da birer olmak üzere 2 nitelikli dolandırıcılık olayı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı.

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