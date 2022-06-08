Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Geçmeyen baş dönmelerine dikkat!

Vertigo nasıl bir hastalıktır ?

Öncelikle sıklıkla yanlış kullanılan bir terimden bahsetmek istiyorum. Vertigo bir hastalık değil bir şikayettir. Türkçe anlamı baş dönmesine karşılık gelmektedir. Vertigo şikayetine birçok hastalık sebep olabilmektedir. Burada bahsettiğimiz iç kulak yapısından kaynaklanan halk arasında kristallerin yerinden oynaması olarak da bilinen Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigodur (BPPV). Pozisyonel vertigo tüm dünyada vertigonun en sık sebebidir.İç kulakta birbirleri ile dik olacak şekilde her üç eksende konumlanarak başın açısal hareketlerini algılayan 3 tane yarım daire kanalı bulunmaktadır. Bu kanallarda bulunan kalsiyum karbonat kristallerinin sebep olduğu ve baş dönmesine sebep olan hastalık Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo olarak isimlendirilmektedir. Bu hastalarda genelde ani baş hareketleriyle ortaya çıkan baş dönmesi şikayeti mevcuttur. İnsanların günlük yaşantısını ciddi anlamda etkileyen bu hastalık ayrıntılı muayene ile teşhis edilebilmekte ve sorunun olduğu yarım daire kanalına özgü tedavi edici manevralar ile hastalar iyileşebilmektedir. BPPV herhangi bir kan testi, tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemleri veya otoskopla kulağa bakılarak tanı konulabilen bir hastalık değildir. Maalesef kliniğimizde gördüğümüz birçok hastaya tanı koyucu ve tedavi edici manevralar yapılmamakta sadece ilaç tedavisi verilerek iyileşmeleri beklenmektedir. Ne zaman bu hastalıktan şüphelenmeliyiz?

Aniden ortaya çıkan, ani baş hareketleri ile artan, kısa süreli baş dönmelerinde akılda bulundurulması gerekir. Bu hastalar genelde başlarını sağa yada sola çevirdiklerinde , öne doğru eğildiklerinde veya yataktan kalktıklarında bir anda ciddi baş dönmesi yaşadıklarını belirtirler. Bu tür problemi olan hastaların en yakın zamanda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurması gerekmektedir.

Hastalığın tanısı ve tedavisi hakkında bilgi verir misiniz?

Pozisyonel vertigo da , ayrıntılı hikaye, tam bir kulak burun boğaz muayenesi ve uygun manevra testleri ile tanı konulmaktadır. Tedavisi yine sıkıntının kaynaklandığı yarım daire kanalının türüne ve yönüne göre uzman hekim tarafından yapılmaktadır. Bazen hastaların kendi araştırması ile bulduğu bazı baş egzersizlerini yapması son derece yanlış bir uygulamadır. Mevcut olan hastalığı da şiddetlendirebilmektedir. Tedavinin işin uzmanı tarafından yapılması önem arz etmektedir. Hastalar uygun manevralar ile 24-48 saatte ciddi anlamda toparlanmaktadır. Çok nadir olarak 2. ve 3. seanslara da gerek duyulabilmektedir. Seanslardan sonra hastalara dikkat etmesi gerekenler anlatılmakta ve takibe alınmaktadır. Bu hastalar uygun tedaviden sonra normal sağlıklı insanlar gibi rahatlıkla hayatlarına ilaç kullanmadan devam edebilmektedir.

Vertigo belirtileri

Vertigoda kişi kendisinin veya etrafındakilerin döndüğüne dair bir hisse kapılır. Vertigoya bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir. Görme bozukluğu, yürümede zorlanma ve bilinç değişiklikleri tabloya eşlik edebilir.

Vertigo belirtileri

Vertigoda kişi kendisinin veya etrafındakilerin döndüğüne dair bir hisse kapılır. Vertigoya bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir. Görme bozukluğu, yürümede zorlanma ve bilinç değişiklikleri tabloya eşlik edebilir.

Vertigo tehlikeli bir hastalık mıdır?

Vertigo hastalığı tehlikeli olmasa da kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Bu nedenle mutlaka tedavi olmak gerekir.

Vertigo kalıcı bir hastalık mıdır?

Uzun yıllar sadece ilaç tedavisi ile tedavi edilebildiği sanılan aslında kronik, kalıcı ve psikolojik bir rahatsızlık olarak görülen vertigo artık günümüzde görüntüleme tekniklerinin genişlemesi ile kulak burun boğaz ve nöroloji uzmanlarının daha ilgilendiği ve tedavisinde de uzmanların gelişebildiği özel alanlardandır.

Vertigo atakları ne kadar sürer?

Vertigo genellikle birkaç saniye ila birkaç saat sürer, ancak ciddi vakalar günler hatta aylar boyunca sürebilir. Baş dönmesi hissi ile birlikte vertigolu kişilerde görme bozukluğu, mide bulantısı, kusma, çift görme, baş ağrısı veya hızlı kalp atışı da görülebilir.

Vertigo hastalığı nasıl anlaşılır?

Vertigo ataklar halinde olur. Hastalarda, baş dönmesinin yanında mide bulantısı ve kusma şikayetleri de çok sık görülebilmektedir. Kulakta dolgunluk, uğultu, çınlama özellikle görülmektedir. Özellikle Menier hastalığının tipik bulguları kulakta çınlama ve dolgunluk hissi, uğultu ve duyma kayıplarıdır.

Vertigo hangi hastalıklara yol açar?

Vertigo en sık hangi nedenlerle ortaya çıkıyor? Baş dönmesine sık neden olan hastalıklar, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (Pozisyonel Baş Dönmesi), Meniere hastalığı, Vestibüler Nörinit (denge sinirinin virüsler tarafından tutulumu) ve migrene bağlı baş dönmesi olarak sıralanabilir.

Vertigoyu tetikleyen yiyecekler nelerdir?

Bunun yanı sıra iç kulak enfeksiyonları, boyun ağrıları, metabolik hastalıklar ve alerjiler de vertigonun nedenlerinden birkaçı olmaktadır. Bunların yanında aşırı sigara içmek, alkol tüketme, çok tuzlu yemek, kafein tüketmek, çikolata yemek gibi durumlar da vertigoyu tetikleyen şeyler olmaktadır.