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Gündem Vermek için oldu bittiye getirdiler! Bekir Coşkun'a masabaşı kıyak
Gündem

Vermek için oldu bittiye getirdiler! Bekir Coşkun'a masabaşı kıyak

Gazeteciler Cemiyeti 'Basın Onur Ödülü'nü ‘oldu bitti’ yöntemiyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sözcü yazarı Bekir Coşkun'a verdi. Ödülün Coşkun'a verilmesi için "Yaşayan bir gazeteciye verilmesi" şartı apar topar kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:10:00 -
Vermek için oldu bittiye getirdiler! Bekir Coşkun'a masabaşı kıyak

Gazeteciler Cemiyeti'nin 'Basın Onur Ödülü' ‘oldu bitti’ bir kararla geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'a verildi. Ödül beratı ve anısına yapılan heykel Coşkun hayatta olmadığı için eşi Andree Coşkun'a sunulacak. 

Masabaşında ayar çektiler

Öte yandan bu ödülün verilmesi için belli şartlar bulunuyor. Bunlardan biri de "Ödülün Yaşayan bir gazeteciye verilmesi" şartı. Ancak bu kural, ödülün Coşkun'a verilmesi için Gazeteciler Cemiyeti'nin jüri oy birliğiyle apar topar kaldırıldı. Kuralın masabaşında kaldırılmasıyla hayatını kaybeden Coşkun'a kıyak yapılarak 'Basın Onur Ödülü' Coşkun'a verildi.

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Yorumlar

Peynir

Jüri OY BİRLİĞİ İle kaldırmış. Koyar da kaldırır da size ne.  
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keçili71

burdaki ödülü alsa ne olur almasa ne olur.  
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