Vermek için oldu bittiye getirdiler! Bekir Coşkun'a masabaşı kıyak

Gazeteciler Cemiyeti'nin 'Basın Onur Ödülü' ‘oldu bitti’ bir kararla geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'a verildi. Ödül beratı ve anısına yapılan heykel Coşkun hayatta olmadığı için eşi Andree Coşkun'a sunulacak.

Masabaşında ayar çektiler

Öte yandan bu ödülün verilmesi için belli şartlar bulunuyor. Bunlardan biri de "Ödülün Yaşayan bir gazeteciye verilmesi" şartı. Ancak bu kural, ödülün Coşkun'a verilmesi için Gazeteciler Cemiyeti'nin jüri oy birliğiyle apar topar kaldırıldı. Kuralın masabaşında kaldırılmasıyla hayatını kaybeden Coşkun'a kıyak yapılarak 'Basın Onur Ödülü' Coşkun'a verildi.