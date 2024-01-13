Verimlilik bu yöntemle sağlanıyor! Topraksız tarım böyle filizleniyor

Dünyada giderek artan nüfus ve iklim krizi, tarım topraklarının yetersiz kalması ve gıdaya erişimin kısıtlılığı gibi riskleri gündeme getiriyor. Gelişen teknolojiyle yeni yöntemlerin ortaya çıkması, gıda üretiminde daha verimli işlemler yapılmasına imkân sağlıyor. İşte bu yöntemlerden biri de topraksız tarımdır. Ülkemizde topraksız tarıma ilgi son dönemde artarken sektörde de bu alanın daha da genişletilmesi yönünde çalışmalar söz konusu. Peki topraksız tarım nasıl ve ne amaçla yapılıyor?

Ne anlama geliyor?

Başlıca geleneksel tarım yöntemlerinden farklı olarak topraksız tarım, bitkilerin toprak yerine besin çözeltileri içinde yetiştirildiği bir tarım yöntemi. Bu yöntemde bitkiler, besin maddeleri, su ve oksijenle zenginleştirilmiş bir ortamda yetiştiriliyor. Sağladığı su tasarrufu ve verimliliğin yanında hastalık ve zararlı canlıların kontrolü gibi avantajlarıyla dikkat çeken topraksız tarım yöntemi, sınırlı tarım alanları veya kentsel bölgelerde tarım yapma imkanını artırarak, iklim krizinin olumsuz etkilerine karşın gelecekteki gıda üretimi için sürdürülebilir bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Su tasarrufu ve verimlilik

Sağladığı su tasarrufu ve verimliliğin yanında hastalık ve zararlı canlıların kontrolü gibi avantajlarıyla dikkat çeken topraksız tarım yöntemi, sınırlı tarım alanları veya kentsel bölgelerde tarım yapma imkanını artırarak, iklim krizinin olumsuz etkilerine karşın gelecekteki gıda üretimi için sürdürülebilir bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Nasıl gerçekleştiriliyor?

Tarımsal üretimde ezber bozan topraksız tarım yöntemi, kontrollü bir şekilde birçok ortamda gerçekleştirilebiliyor. Sağladığı avantajlardan dolayı geleneksel tarıma bir alternatif olarak görülen topraksız tarımın birkaç farklı yöntemi bulunuyor.

Hangi avantajları sunuyor?

Toprağın tarıma uygun olmadığı alanları tarıma kazandırır. Su kullanım etkinliğini artırır. Bitkiler ihtiyacı doğrultusunda kontrollü beslenir.

Verim ve kalite potansiyeli yüksektir. İhracat potansiyeli yükselir. Ortam sterilizasyonu kolaylaşır. Hastalık zararlılar daha kolay kontrol edilebilir. Ani hava olaylarının etkisi minimum seviyeye iner. Uzun yıllar yetiştiricilik yapılan alanlarda toprak yıpranır, hastalık etmenleri ve nematod sorunu artarken bu durum topraksız tarımda yoktur.

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En çok bu ürünler uygun: Hidroponik sistemler olduğunda topraksız tarıma uygun bitkiler arasında, marul, nane, ıspanak, frenk soğanı, salatalık, domates, çilek, dereotu, kekik, biberiye, anason, dolmalık biber, su teresi, fasulye, karpuz ve kavun sıralanıyor.