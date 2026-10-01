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Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

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Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

Düzce'nin coğrafi işaretli kuzu kestanesi tezgahlardaki yerini alırken Kestane esnaflarından Nurettin Durdu, "Çiğ yesek de lezzetli" dedi. Sağlık deposunun tüketimi ortaya çıktı.

#1
Foto - Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

Düzce'nin kendine has aroması ve ince kabuğuyla coğrafi işaret tesciline sahip meşhur kuzu kestanesinde yeni sezon ürünleri pazara indi. Bu yıl yağışların etkisiyle rekoltede bolluk beklenen kestanenin kilogramı, büyüklüğüne göre 200 ile 300 lira arasında alıcı buluyor.

#2
Foto - Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

Hamidiye Mahallesi'ndeki Kapalı Pazaryeri'nde çarşamba ve pazar günleri kurulan kestane pazarında yeni sezon hareketliliği yaşanıyor. Kolay soyulması ve lezzetiyle hem kestane kebapçılarının hem de tüketicilerin öncelikli tercihi olan kuzu kestanesinin kilogramı, kalibresine göre 200 ile 300 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Türkiye'nin 81 ilinden tüccar ve alıcıyı ağırlayan pazarda, bu yıl mevsim yağmurlarının verimli geçmesi nedeniyle kestanede rekolte yüksekliği ve bolluk yaşanması öngörülüyor. "Sezon bol ve bereketli geçecek gibi görünüyor" Kestane esnaflarından Nurettin Durdu, 2026-2027 kestane sezonunun bereketli başladığını belirterek, "Düzce'mizin kestanesi damağa hitap ediyor, kabuğundan açılabiliyor. 81 vilayetten alıcısı olan bir kestane. Tavsiye ediyoruz, bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Kabağıyla, kestanesiyle, balıyla her şeyi ile mükemmel ürünlerimiz var. Şuan kestane satışlarımız yeni başladı. Bundan sonra da çoğalacak. Sezon bol ve bereketli geçecek gibi görünüyor. Ağaçlarımızda kestane bol. Şükürler olsun Rabbimize, mevsim yağmurlu geçti" dedi.

#3
Foto - Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

"Çiğ yesek de lezzetli" Kuzu kestanesinin özelliklerinden bahseden Durdu, " Bu kestanenin aroması güzeldir, güzel bir lezzet verir. Farklı illerden gelen kestaneler Düzce'nin ya da Karadeniz bölgesinde yetişen kestanenin yerini tutmuyor. İri oluyor, kabuğundan ayrılmıyor, tadı olmuyor ama bu kestanede çok güzel bir aroma var ve kabuğundan kolay ayrılıyor. İnce kabuk olmasından dolayı lokum gibi açılıyor.

#4
Foto - Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

Çiğ yesek de lezzetli, pişirsek de lezzetli. Şifadır, berekettir" diye konuştu.

#5
Foto - Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

"Türkiye'ye kestaneyi Düzce tanıtmıştır" Bir diğer satıcı Bayram Yıldırım ise "Düzce kestanesini çiğde yiyebilirsiniz, tatlıdır. Pişince daha da tatlı oluyor. Kabuğundan ayrılması çok basittir, lezzetlidir. Türkiye'ye kestaneyi Düzce tanıtmıştır. Kastamonu'nda da gelse Düzce'den gider, Sinop'tan da gelse buradan gider. Coğrafi yapıdan dolayı burada yetişen kestanenin ayrı bir lezzeti var" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

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