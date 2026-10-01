Her zaman 'çiğ yesek'... Düzce'de coğrafi işaretli kuzu kestane tezgahlarda: Kasa kasa satın alınan sağlık deposu

Hamidiye Mahallesi'ndeki Kapalı Pazaryeri'nde çarşamba ve pazar günleri kurulan kestane pazarında yeni sezon hareketliliği yaşanıyor. Kolay soyulması ve lezzetiyle hem kestane kebapçılarının hem de tüketicilerin öncelikli tercihi olan kuzu kestanesinin kilogramı, kalibresine göre 200 ile 300 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Türkiye'nin 81 ilinden tüccar ve alıcıyı ağırlayan pazarda, bu yıl mevsim yağmurlarının verimli geçmesi nedeniyle kestanede rekolte yüksekliği ve bolluk yaşanması öngörülüyor. "Sezon bol ve bereketli geçecek gibi görünüyor" Kestane esnaflarından Nurettin Durdu, 2026-2027 kestane sezonunun bereketli başladığını belirterek, "Düzce'mizin kestanesi damağa hitap ediyor, kabuğundan açılabiliyor. 81 vilayetten alıcısı olan bir kestane. Tavsiye ediyoruz, bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Kabağıyla, kestanesiyle, balıyla her şeyi ile mükemmel ürünlerimiz var. Şuan kestane satışlarımız yeni başladı. Bundan sonra da çoğalacak. Sezon bol ve bereketli geçecek gibi görünüyor. Ağaçlarımızda kestane bol. Şükürler olsun Rabbimize, mevsim yağmurlu geçti" dedi.