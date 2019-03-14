Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

Sahte senetler üzerinden milyonlarca lirayı cebe indiren Mansur Yavaş’ın vergi kaçırdığını ortaya çıkarmamızın ardından bir yolsuzluğunu daha deşifre ediyoruz. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin çatı adayı Yavaş’ın, asgari ücretliden bile daha az vergi ödemesine rağmen, aile bireylerini lüks içinde yüzdürdüğü ortaya çıktı. Şeffaf belediyecilik söylemleriyle halkın gözünü boyayan Yavaş’ın, iki kızına toplam değeri 370 bin lirayı bulan Mercedes ve Audi marka araçlar aldığı belirlenirken, karısının ise 400 bin liralık mücevheratı olduğu bildirildi. 2014 yılındaki mal beyanında bankalarda tek kuruşu olmadığını söyleyen Yavaş’ın, 2019 yılındaki bildiriminde ise 240 bin liralık nakit parası olduğunu beyan ettiği saptandı. Yavaş’ın 2014 yılındaki mal bildirim listesini ise kişisel internet sitesinden kaldırması manidar bulundu.

Lüks içinde bir hayat

Ülkücü geçmişinin arkasına saklanarak, milliyetçilerden oy isteyen, CHP-İYİ Parti çatısı altına girdikten sonra ise PKK’nın siyasi kanadı HDP ile flörtleşen Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın skandalları bir türlü bitmek bilmiyor. Önce, sahte senetle milyonlarca lirayı cebine indirmek istediği ortaya çıkan, ardından vergi kaçırdığı deşifre olan Yavaş’ın rezilliklerinin ardı arkası kesilmiyor. 2016’da bir yıllık gelirini 3 bin 176 lira 87 kuruş olarak beyan ederek asgari ücretlinin ödediği yıllık vergiden bile daha az vergi ödeyen Yavaş, ailesine ise lüks bir hayat sürdürüyor. Yıllık 476 lira 53 kuruş vergi ödeyen Yavaş, kızlarına ise yüz binlerce liralık arabalar alıyor. Çağlayan Yavaş isimli kızına 205 bin lira tutarında 2015 model Audi 3 araç çekiyor. Bir diğer kızı olan Armağan Yavaş’a ise 165 bin lira değerinde 2014 model C 180 Mercedes araba alıyor.

Nerden aldın bu parayı?

Vatandaşlık bilincinin olmazsa olmazı vergi mükellefiyetinden kaçmak için kırk takla atan Yavaş, devletinden kaçırdığı parayı har vurup harman savuruyor. ‘Şeffaf belediyecilik’ söylemleriyle ucuz şovlara imza atan Yavaş’ın çelişkili mal beyanları da dikkat çekiyor. 2014 yılındaki mal bildiriminde eşi Nursen Yavaş’ın 15-20 bin lira değerinde takısı olduğunu açıklayan Yavaş, 2019 yılı beyanında ise tam 400 bin liralık mücevherat sahibi olduklarını deklare ediyor. Aradan 5 sene bile geçmediği halde yüzde binleri aşan bu mal artışının kaynağı ise belirsizliğini koruyor.

2014 bildirimini kaldırmış!

Yaptığı basın açıklamalarında hakkındaki iddialarla ilgili dişe dokunur hiçbir açıklama yapmayan Yavaş’ın çelişkili davranışları kamuoyunun gözünden kaçmıyor. 2014 yılındaki mal beyanında kendisinin hiçbir bankada tek kuruş parası olmadığını beyan eden Yavaş, 2019 yılındaki bildiriminde ise tam 240 bin liralık nakit parasının olduğunu belirtiyor. PKK’nın siyasi kanadı HDP ile yan yana yürüyen Yavaş bu gerçekleri saklamak için de ucuz ayak oyunlarına başvuruyor. 2019 yılı mal beyanını açıklayan Yavaş’ın, 2014 bildirimini sitesinden kaldırması şüphe uyandırıyor.