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Ekonomi Vergi yapılandırmada son tarih 31 Aralık
Ekonomi

Vergi yapılandırmada son tarih 31 Aralık

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırması için başvurular 31 Aralık 2020 tarihinde son bulacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:34:00 -
Vergi yapılandırmada son tarih 31 Aralık

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakçı, daha önceki yapılandırmalarda son gün vergi daireleri önünde oluşan uzun kuyruklara şahit olunduğunun altını çizerek, şunları aktardı: “Teknoloji sayesinde mükelleflerin her yerden başvuru yapmaları mümkün. Ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor. Bu nedenle vakit kaybetmeden mükelleflerin müracaatlarını yapmaları doğru bir adım olur. Vergi borçluları interaktif Vergi Dairesi ya da e-devlet’e giriş yapıp ‘Yapılandırma İşlemleri’ kısmından borçlarının tamamını yapılandırabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabilirler. Sigorta prim borcu olan işverenler müracaatlarını internet üzerinden yapabilecekleri gibi elden ya da posta yoluyla gerçekleştirebilirler.“

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