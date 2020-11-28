Vergi borcu öde | Milyonların beklediği vergi yapılandırma kararı yürürlüğe girdi. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında; gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılıyor. Peki, vergi borçları nasıl ödeniyor? | Vergi borcu yapılandırma ekranı

Vergi yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

Borç yapılandırma kanundan faydalanmak isteyenler nereden nasıl işlem yapabileceklerini araştırıyor. Borç yapılandırma işlemleri için vergi dairelerine müracaat edebilirsiniz. Ancak bu işlemi daha kolay bir şekilde internet üzerinden de halledebilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi web sitesine TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapıp yapılandırma işleminizi yapabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaptığınızda sol kısımda menü bulunuyor. Menünün en alt kısmında ‘Yapılandırma İşlemleri' ifadesi yer alıyor bu seçeneği tıklayınız. Ardından '7256 Başvuru Formu' ifadesine tıklayın. Karşınızda borçlarınız listelenecek. Bu ekrandan borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Vergi borcu indirim yapılıyor mu? Vergi yapılandırma son başvuru

Borç yapılandırma işlemlerinizi 31 Aralık 2020’ye kadar yapabilirsiniz. Borçlarını peşin ödeyecek olanlara yüzde 90 oranında indirim yapılıyor.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olurken, ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.

Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor.

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