Yapılandırma taksit öde online | Bazı alacakların yapılandırmasına yönelik karar 17 Ekim’e Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılandırma işlemi 31 Aralık 2020'de sona erecekti ancak başvuru talebini yoğun olması sebebiyle süreç 1 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. 1 Şubat'ta başvurular sona erdikten sonra yapılandırma işlemi yapanların ilk iki taksiti zamanında ödemesi gerekiyor. İlk taksitler 1 Mart 2021'e kadar ödendi. Peki, borç yapılandırma 2.taksit ne zamana kadar ödenecek?

Vergi yapılandırma 2.taksit ne zaman ödenecek?

Yapılandırma işlemini taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

Vatandaşlar borç taksitlerini vergi dairelerinden, PTT şubelerinden, bankalardan ((vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve İnteraktif Vergi Dairesi web sitesi/uygulaması üzerinden yapabiliyor.

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