  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vergi yapılandırma 2.taksit ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Vergi yapılandırma 2.taksit ne zaman ödenecek?

Yapılandırma taksit ödeme son gün | 17 Ekim'de bazı borçların yapılandırmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Borç yapılandırma işlemi 1 Şubat 2021'de sona erdi. Yapılandırma işlemini yapanların haklarını yitirmemek için iki taksiti belirtilen tarihlerde ödemeleri gerekiyor. 1 Mart'ta ilk taksit ödemesi tamamlandı. Yapılandırma 2. taksit ödemeleri ne zaman? Yapılandırma taksit son ödeme tarihi

Yeniakit Publisher
2021-03-27 14:54:00 -
Vergi yapılandırma 2.taksit ne zaman ödenecek?

Yapılandırma taksit öde online | Bazı alacakların yapılandırmasına yönelik karar 17 Ekim’e Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılandırma işlemi 31 Aralık 2020'de sona erecekti ancak başvuru talebini yoğun olması sebebiyle süreç 1 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. 1 Şubat'ta başvurular sona erdikten sonra yapılandırma işlemi yapanların ilk iki taksiti zamanında ödemesi gerekiyor. İlk taksitler 1 Mart 2021'e kadar ödendi. Peki, borç yapılandırma 2.taksit ne zamana kadar ödenecek?

Vergi yapılandırma 2.taksit ne zaman ödenecek?

Yapılandırma işlemini taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

Vatandaşlar borç taksitlerini vergi dairelerinden, PTT şubelerinden, bankalardan ((vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve İnteraktif Vergi Dairesi web sitesi/uygulaması üzerinden yapabiliyor.

YAPILANDIRMA TAKSİTİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?
Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?

Yaşam

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekler! Rusya'dan açıklama geldi
Dünya

Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekler! Rusya'dan açıklama geldi

Yakın zamanda Türkiye'de yapılacak olan Afganistan-Taliban görüşmeleri öncesi konuşan Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, " ''Afgan..
ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a davet
Siyaset

ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a davet

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan’da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti. ..
Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?
Gündem

Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

Her ilden kaç vekil çıkıyor? Yüksek Seçim Kurulu nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi. Peki, İstanbul'dan kaç veki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay