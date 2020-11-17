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Ekonomi Vergi ve borç yapılandırma peşin ne kadar indirim olacak?
Ekonomi

Vergi ve borç yapılandırma peşin ne kadar indirim olacak?

Vergi yapılandırması peşin ödenirse indirim yapılacak mı? | Vergi ve borç yapılandırmasına yönelik karar yürürlüğe girdi. Vergi ve borç yapılandırılmasından yararlanacak olanlar hangi imkanlardan faydalanabileceklerini araştırıyor. Vergi yapılandırması ne zaman? | Vergi borcu peşin ödenirse indirim yapılacak mı? | Vergi borcu faizleri silinecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:35:00 -
Vergi ve borç yapılandırma peşin ne kadar indirim olacak?

Vergi borcu indirimi ne kadar? Resmi Gazete’de vergi ve borç yapılandırmasıyla ilgili karar yayınlandı. Borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenler borçlarını peşin olarak ödediklerinde bir indirimden yararlanıp yararlanamayacaklarını araştırıyor. Peki, vergi indirimi olacak mı?

Vergi ve borç yapılandırma peşin ne kadar indirim olacak?

Yürürlüğe giren kararla birlikte;  Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Yapılan açıklamalara göre borçlar 18 taksite bölünecek ve 2 ayda bir ödenecek. Borçlarını peşin olarak ödemek isteyenlerin borçlarına ise yüzde 90’a varan indirimler yapılacak.

Vergi borçlarını vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödeyebilirsiniz. nteraktif Vergi Dairesi’ne TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaptığınızda sol kısımda yer alan menüden borç işlemlerinizle ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

İNTERNET VERGİ DAİRESİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

RESMİ GAZETE İLGİLİ KARARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

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