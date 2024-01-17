Vergi müfettişi sebebini açıkladı! Kara para aklamada güzellik merkezlerinin rolü

Lüks yaşantılarıyla sosyal medyada geniş yer bulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı. Vergi Müfettişi Fatih Mustafa Olcay, İHA muhabirine kara para aklamada neden güzellik merkezlerinin kullanıldığını, vergi kaçırmada kullanılan “Şirinler” yöntemini, franchising bedelleri yükseltilerek kara paranın nasıl aklandığını ve olmayan müşteriye fiş-fatura kesme yöntemini tüm detayları ile anlattı. Olcay, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulunda 7 bin 200 vergi müfettişinin görev yaptığını belirterek, “Vergi müfettişleri şimdiye kadar FETÖ incelemelerinin gerçekleştirilmesi, 15 Temmuz sonrası FETÖ kapatmalarının gerçekleştirilmesi, akaryakıt sektörüne yönelik olarak 'Silici' operasyonlarının gerçekleştirilmesi, demir-çelik sektöründeki kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak adına yapılan 'Demir Yumruk' operasyonları ve MASAK’tan bizlere gelen kara para aklamanın ve terörün finansmanının engellenmesine ilişkin incelemelerin yapılması ve asıl işimiz olan vergi incelemelerini etkin bir şekilde gerçekleştirme görevini yerine getiriyoruz. Çok büyük bir camia olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızın her zaman hizmetinde ve bu anlamda iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için görevlerimizi yapmaktayız” diye konuştu.

“Bakanlığımız etkin bir şekilde çalışma göstermekte”

Olcay, şöyle devam etti:

“Bakanlığımız günümüzde dijitalleşme ve açılan yeni alanların denetimsiz ve vergisiz olmasından dolayı kayıt altına alınması, kayıt dışılığın önlenmesi ve kara para aklama ile mücadelede etkin bir şekilde çalışma göstermekte. Bu kapsamda vergi müfettişleri olarak vergi incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii ki sosyal medyaya da sirayet etti. Çeşitli sektörlerde kara paranın aklanması, bunların vergisiz bir şekilde veya vergi vererek paravan şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesi, kayıtsız paraları kayıt altına almak için çalışmalar gösterilmekte. Bizim işimiz de adaletsiz olan çalışmaları yakalamak ve denetimini gerçekleştirmek.”

“Piyasada olmayan paranın fiş-fatura keserek sokulması gerçekleştiriliyor”

Kara para aklamada güzellik merkezlerinin neden kullanıldığını anlatan Vergi Müfettişi Olcay, “Güzellik merkezleri günümüzde birçok kişinin ilgilendiği, gittiği ve kendilerini iyi hissetmek için başvurdukları yerler. Bu anlamda güzellik merkezleri nihai tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Nihai tüketicilerin hem denetimi zor hem de piyasada olmayan paranın fiş-fatura keserek sokulması gerçekleştiriliyor. Bunların denetimini yaparken açtıkları şubeler ve ilgili sitelerden aktardıkları ürünlerle kendilerini saklamaya, gizlemeye gayret gösteriyorlar. Kargolama işlemleri yapıyorlar. Mevzuata ve fiili duruma gayet uygun olsa bile sistemde kayıtlı olmayan paraları bu şekilde sisteme sokmak usulünü gerçekleştiriyorlar” değerlendirmesini yaptı.

“Olmayan rağbeti oluşturarak müşteri gelmiş gibi parayı entegre ediyorlar”

Kara para aklama yöntemlerini anlatan Olcay, “Özellikle şube açma üzerinden bir yöntem yürütüyorlar. Şubelerin açılmasıyla franchising bedellerinin ilgili şirketin hesabına çok büyük meblağlar aktarılmasıyla takibe takılıyorlar. Sistemde olmayan parayı bankalar yoluyla merkeze aktarma hususu gerçekleştirilmekte. Günün koşullarına uygun olmayan, şubeleşmenin koşullarına uygun olmayan, franchisingin 10 katı, 15 katı ya da 100 katı şeklinde sanki çok değerli bir şubeymiş imajı oluşturularak, oraya hem ilgi ve müşteri çekiliyor hem de ilgili şube açıldıktan sonra rağbet de artıyor. Olmayan rağbeti oluşturarak müşteri gelmiş gibi fatura-fiş kesiyorlar. Böylelikle tahsil edilmiş gibi göstererek sisteme parayı entegre ediyorlar” dedi.

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“Kara parayı verdiği adamları sipariş ederek parayı sisteme dahil ediyorlar”

“Şirinler” yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulması olarak adlandırılıyor. Güzellik merkezlerinde kullanılan ikinci kara para aklama yönteminin e-ticaret sitelerinde yükleyerek yapılan “Şirinler” yöntemi olduğunu belirten Vergi Müfettişi Olcay, “İnternet sitelerine ürün yükleniyor. Bir başka kişi de sipariş veriyor. Bu kişiler tanıdıkları alıyor. Kendi tanıdıkları sistemden parayı ilgili genel merkeze ya da ilgili kişinin hesabına aktarıyor. Sistemde, internet sitesinde aracılık payları da kesiliyor. Bu noktadan sonra 100 lira olan bir para 90-80 lira olarak kayıtlı hale gelmiş oluyor. Bu noktada sitelerin hiçbir haberi yok. Ellerinde mal varmış gibi yüklüyorlar. Her siteye bunu yükleyebilirsiniz. İki iş günü içinde kargolama da gerçekleştirmesi gerekiyor. Merkez de kargolamayı gerçekleştiriyor. Ancak kargoda herhangi bir şey gönderilmiyor. Sadece kılıf olarak gönderiyorlar kargo kutusunu. Güzellik merkezlerinin cazibesinin kullanmasının, çeşitli yöntemlerin güzellik merkezlerinde kullanmasının sebepleri budur” dedi.

“(Sosyal medya) Ödenmesi gereken verginin doğruluğunu tespit edip araştırarak gerçekleştiriyoruz”

Olcay, sosyal medya fenomenlerinin incelemesi ve vergilendirilmesi ile alakalı olarak çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğunu paylaşarak, “Bizler sosyal medya incelemelerini 2020’den ve daha öncesinden artan vaziyette gerçekleştiriyoruz. Denetimleri, mükelleflerin iş hayatını aksatmadan ya da mükelleflerin Türkiye’de faaliyet göstermelerinin önünü kapatarak yapmıyoruz. Vergisel anlamda doğru bir şekilde beyan etmiş mi, ödemiş mi, ödememiş mi sorularına odaklanıyoruz. Ödenmesi gereken verginin doğruluğunu tespit edip, araştırarak gerçekleştiriyoruz. Bu incelemelerin devam ettiğini, şikayete bağlı durumların da incelendiğini söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi.