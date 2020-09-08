Vergi ceza indirimi

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin vergi cezasında indirim almasının yollarını açıkladı. Vergi borcu olanların yargıyla muhatap olmadan, kısa sürece vergi borcunun anlaşma yoluyla halledilmesine ilişkin bir çalışma yaptı. Çalışmaya göre, vatandaşlar vergi ve ceza işlemleri noktasında ihbarnamenin bildiri tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre zarfında dava açma, uzlaşma için bir araya gelinebilecek ve vergi cezasında indirim talebinde bulunabilecek.

Vergi indirimi ne kadar?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı vergi indirimine yönelik broşürde vergi indirimlerinin ne kadar olacağına ilişkin bilgilere de yer verdi. Bu bağlamda mükellefin aldığı vergi cezalarına yönelik uzlaşma sağlanması durumunda vergi cezalarında belirli oranda indirim söz konusu olabilecek. Vergi cezalarında indirim yapılmasından sonra kalan vergi borçlarının ödenmesinin olanak sağlanacak.

Vergi indiriminden kimler yararlanacak?

Motorlu taşıtlar vergisi, Gelir Vergisi, SGK sigorta prim borcu, emlak ve çevre temizli vergisi başta olmak üzere vergi borcu bulunan vatandaşlar vergi indiriminden kimlerin yararlanacağını da merak ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığının çalışmasına göre, cezalarda gerçekleştirilecek vergi indiriminden, yükümlü ya da vergi ödemekle sorumlusu olan ceza almış kişiler yararlanabilmekte.

Vergi indirimi yararlanma şartı nedir?

Vergi cezalarına yönelik indirimden yararlanacak mükellefler ilgili şartları yerine getirmek zorunda. Peki vergi indiriminden nasıl yararlanılır? Vergi indirimi şartı neler?

Vergi cezasının zamanında ödenmezse ne olur?

Vergi cezasının ödenmesi konusunda anlaşma sağlanması durumunda ödenen vergi cezalarının geriye kalan borçlarının da zamanında ödenmesi gerekir. Vergi indirimi sonrası kalan cezaların belirlenen süre içinde ödenmemesi durumunda mükellefler vergi indiriminden yararlanamadığı gibi vergilerinden indirilen cezalar da yeniden tahakkuk ettirilmekte.

Vergi indirim başvurusu nasıl yapılır?

Vergi indirimi başvurusu nereye yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı vergi cezası bulunan vatandaşlar vergi indirimlerinden faydalanmak istemeleri durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi ivd.gib.gov.tr üzerinden başvuru yapabilmekte.