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Ekonomi Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Ekonomi

Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Yapılandırma başvurusu ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi borç yapılandırma başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:27:00 -
Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

7256, KYK, SGK borç yapılandırma başvuruları yoğun ilgi görüyor. Vergi yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek.

Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti.

Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

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