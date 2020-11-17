Vergi borcu ödeme ekranı | Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, vergi borçları nasıl yapılandırılacak?

Vergi borçları ne zaman ödenecek?

Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Tüm vergi borçları 18 taksitle 2 ayda bir şeklinde ödenebilecek. SGK borçlarına ait ilk taksit 28.02.2021 tarihine kadar; vergi borçları, belediye borçları ve diğer kamu borçlarına ait yapılandırmaların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar ödenecek.

Vergi ve borç yapılandırma işleminde peşin ödeme yapanlara yüzde 90’a kadar indirim uygulanacak.

Borç yapılandırma işlemleri ilgili kurumlardan, vergi dairelerinde ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Bunun için sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla giriş yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaptığınızda sol kısımda yer alan menüden borç işlemlerinizle ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

İNTERNET VERGİ DAİRESİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ