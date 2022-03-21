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Dünya Vereşuk: 7 insani koridordan 4'ü çalıştı
Dünya

Vereşuk: 7 insani koridordan 4'ü çalıştı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'daki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi için açılan 7 insani koridordan sadece 4'ünün çalışabildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 05:58:00 -
Vereşuk: 7 insani koridordan 4'ü çalıştı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rusya ve Ukrayna'nın üzerinde anlaştığı insani koridorlardan sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, bugün yapılan sivil tahliyelerle ilgili bilgiler vererek, "Bugün 7 insani koridordan 4'ü aktif olarak çalıştı. Toplam 7 bin 295 kişi tahliye edildi. Özellikle Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 985 kişi, 11 otobüs ve özel araçlarla Zaporijya'ya ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında, Mariupol'den sivil tahliyelere yarın da devam edileceğini aktaran Vereşuk, "Yarın sabah Zaporijya'dan Mariupol yönüne 5 otobüs daha göndermeyi planlıyoruz. Otobüslerin bir kısmının yarına ulaşması ve Mariupol sakinlerinin Manguş kentinden ve ayrıca Melekino başta olmak üzere Manguş bölgesindeki kıyı yerleşimlerinden tahliye edilmesi için bugün görüşmeler yaptık. Berdyansk'ta yakıt ikmali yapmaya devam edildiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mariupol sakinlerinin özel araçları güzergah boyunca hareket ediyor" şeklinde konuştu.

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