Ver artık kararını Atiba!
Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, uzun süredir formasından uzak kaldı. Kanada'dan haber bekleyen tecrübeli oyuncu, futbolu bırakma aşamasında.
Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, uzun süredir formasından uzak kaldı. Kanada'dan haber bekleyen tecrübeli oyuncu, futbolu bırakma aşamasında.
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson'un geleceği ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
Bu sezon hiçbir karşılaşmaya çıkmayan, kadroya dahi giremeyen ve yaklaşık 100 gündür sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncunun, Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağı da halen belli olmuş değil.
Kanada'yı bekliyor
39 yaşındaki Atiba Hutchinson'un, Kanada Milli Takımı kadrosunda yer almaması durumunda ocak ayı itibarıyla yeşil sahalara veda edebileceği öğrenildi. Atiba, sadece hazırlık maçında 29 dakika süre alabilmişti.
Ekonomi
Merkez Bankası kur açıklaması: Dolar ne kadar, 1 dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 18 Ekim (salı) 2022 güncel - TCMB döviz kuru
Aktüel
Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi! Yeni sosyal medya yasası neleri kapsıyor 2022? Sosyal medya yasası nedir?
Aktüel
Tarihi büyük keşif: Portekiz'de 3 tonluk canavar yakalandı! Guinness Dünya Rekoru Kitabı'na girdi
Gıda
Balgamlı öksürük nasıl geçer? Ev yapımı öksürük kesici şurubu bir kaşık için öksürüğünüz saniyesinde geçiyor! Zencefil çayı...