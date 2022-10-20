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Spor Ver artık kararını Atiba!
Spor

Ver artık kararını Atiba!

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, uzun süredir formasından uzak kaldı. Kanada'dan haber bekleyen tecrübeli oyuncu, futbolu bırakma aşamasında.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 12:35:00 -
Ver artık kararını Atiba!

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, uzun süredir formasından uzak kaldı. Kanada'dan haber bekleyen tecrübeli oyuncu, futbolu bırakma aşamasında.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson'un geleceği ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Bu sezon hiçbir karşılaşmaya çıkmayan, kadroya dahi giremeyen ve yaklaşık 100 gündür sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncunun, Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağı da halen belli olmuş değil.

Kanada'yı bekliyor

39 yaşındaki Atiba Hutchinson'un, Kanada Milli Takımı kadrosunda yer almaması durumunda ocak ayı itibarıyla yeşil sahalara veda edebileceği öğrenildi. Atiba, sadece hazırlık maçında 29 dakika süre alabilmişti.

 

 

 

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