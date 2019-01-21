Vestel Venus'ün yeni modeli, e serisinin en yenisi Venus e4 satışa çıktı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Venus'ün giriş segmentinin yeni modeli e4'ü satışa sundu. 18:9 geniş ekranı ile video keyfini ikiye katlayan Venus e4, 1440x720 HD Plus çözünürlük 5.5 inçlik ekranı ile dikkati çekiyor.

13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Venus e4 dahili FM radyosu ile internete gerek duymadan radyo keyfi yaşatıyor. Çıkarılabilir arka kapağı ile Venus e4, ışıldayan gece mavisi ve inci siyahı olmak üzere iki renk alternatifi sunuyor.