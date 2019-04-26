Venezuela'yı sarsan olay! General ve komiser hayatını kaybetti Venezuela'da bir askeri helikopterin düşmesi sonucu Bolivarcı Ulusal Muhafızlar'ın generali ve bir polis hayatını kaybetti.

Venezuela'da bir helikopterin düşmesi sonucu bir general ve bir komiserin hayatını kaybettiği bildirildi. Venezuella'da Bolivarcı Ulusal Muhafızlar'ın (GNB) generali Alfonso Torres Pez ile polis komiseri Luis Urdaneta'nın içinde bulunduğu helikopter düştü. Maduro açıklama yaptı İki üst düzey hükümet görevlisinin de öldüğü bildirildi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, General Torres ve polis komiseri Urdaneta'nın ölümünden derin acı duyduğunu açıkladı. General Torres, Kolombiya sınırındaki Zulia Eyaletinden sorumlu olan GNB Bölge 11'in komutanıydı. Ölen polis komiseri Urdaneta da Zulia eyaletine bağlı San Francisco şehrinin polis genel komiseriydi. Helikopterin neden düştüğüne dair detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı.

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