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Gündem Götürmek genlerinde var! Korsan Özgür arabaya da çökmüş!
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Götürmek genlerinde var! Korsan Özgür arabaya da çökmüş!

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Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 kanalında ‘Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık’ programında Özgür Özel’in CHP Genel Merkezinden polis zoruyla atılırken yanında götürdüğü lüks aracı, Genel Merkezin defalarca istemesine rağmen geri getirmediğini açıkladı. Özgür Özel'e seslenen Yarkadaş, “Böyle bir şey olabilir mi? Bir an önce teslim etsin. Getirin arabayı” dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, yolsuzluk skandallarının ardı arkası kesilmeyen CHP’de bu durumun kurumsal bir hale geldiğine dikkat çekerek Özgür Özel’in CHP Genel Merkezinden polis zoruyla atılırken yetkisiz şekilde yanında götürdüğü lüks aracı CHP Genel Merkezinin defalarca istemesine rağmen geri getirmediğini açıkladı.

DEFALARCA SÖYLEDİLER! GETİRMİYOR

Yarkadaş şunları söyledi:  “Özgür Özel’in şu anda yetkisi olmadan kullandığı araba CHP genel merkezinin arabası. Vito’yu gelsin bir an önce gelsin teslim etsin. Böyle bir şey olur mu? Eğer siz siyasette bir yenilikten bir şeffaflıktan kamu mallarının harcanmamasından falan bahsediyorsanız bu eşlemlere itiraz ediyorsanız buna göre davranmalısınız. Yetkisi yok şu anda o arabayı kullanmaya. Genel Başkanlığına tahsis edilmiş bir araba. Defalarca söylediler getirin arabayı. İstanbul’daki eski il başkanı İstanbul’un arabasını kullanıyor. Özgür Özel genel merkezin arabasını kullanıyor. Bunlar doğru işler değil.”

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