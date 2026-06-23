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Spor Anadolu Kartalı'nda ayrılık: Sırp yıldız kulübe veda etti
Spor

Anadolu Kartalı'nda ayrılık: Sırp yıldız kulübe veda etti

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Anadolu Kartalı'nda ayrılık: Sırp yıldız kulübe veda etti

Yeşil-beyazlı formayı iki farklı dönemde toplamda 155 kez terleterek kulüp tarihine geçen tecrübeli futbolcu Marko Jevtovic, sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte Konya ekibine veda etti.

Süper Lig temsilcisi Konyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında yürüttüğü planlama doğrultusunda, deneyimli orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile yeni bir sözleşme imzalamama kararı aldı. Kontratı sona eren Sırp futbolcunun kulüple olan profesyonel bağı resmen kopmuş oldu.

Konyaspor'da 2018 yılından 2021 yılına kadar 3 sezon oynayan, sonrasında 2024-2025 sezonu başında tekrar transfer edilen 32 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı.

KULÜPTEN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Marko Jevtovic, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 155 resmi maçta 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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