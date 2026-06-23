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Gündem Hristiyan Din Bilimci, Osmanlı'nın adaletini anlattı
Gündem

Hristiyan Din Bilimci, Osmanlı'nın adaletini anlattı

Yeniakit Publisher
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İsrail karşıtlığıyla tanınan dünyaca ünlü ABD'li gazeteci Tucker Carlson’ın programına Hristiyan Din Bilimci JD Hall konuk oldu. Hall Osmanlı’nın Hristiyanlara yönelik adaletli yönetimini anlattı, Carlson başta olmak üzere dinleyen milyonlarca insan ecdadımıza hayran kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok takip edilen muhafazakar gazeteci ve televizyoncularından Tucker Carlson'un Youtube yayınına konuk olan Hristiyan din bilimci JD Hall, siyonist teröristlerin Kudüs hakkındaki söylemlerine Osmanlı döneminden örnekler vererek karşı çıktı.

İsrail'in Kudüs'teki kiliselerden vergi almasına atıfta bulunan Hall, Osmanlı’nın adaletli yönetiminden bahsetti.

Osmanlı, bu toprakları 400 yıl boyunca yönetti ve kiliselerden vergi almadı” diyen JD Hall, “Osmanlılar, Hristiyanlara karşı çok iyi davrandılar” ifadesini kullandı.

Hall ayrıca Osmanlının Hristiyanlara çok nazik ve saygılı davrandığını vurgulayarak Kutsal Kabir Kilisesi’nin Müslüman idareciler zamanında 3 kez onarıldığını dile getirdi.

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