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Dünya Venezuela'nın yeni lideri, Maduro'yu sattı!
Dünya

Venezuela'nın yeni lideri, Maduro'yu sattı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Venezuela'nın yeni lideri, Maduro'yu sattı!

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Nicolas Maduro'yu yakalamasının Venezuela'yı "doğru yola" soktuğunu söyledi.

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Nicolas Maduro'yu yakalamasının Venezuela'yı "doğru yola" soktuğunu söyledi.

Maduro'nun eski yardımcısı Rodriguez, Ocak ayında Caracas'a düzenlenen baskınla Maduro'nun devrilmesinin ardından Venezuela'da iktidarı devraldı. O tarihten bu yana ülkeyi yeniden özel yatırımlara ve yabancı güçlerin çıkarlarına açtı.

Caracas'ta düzenlenen bir törende konuşan Rodriguez, ABD güçlerinin ülkesinin liderini yakalamasından bu yana Washington ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı. Rodriguez, "3 Ocak 2026, ulusal siyasette ve uluslararası ilişkilere bakışımızda bir dönüm noktası oldu." dedi.

 

Etkinlikteki uluslararası konuklara hitap eden Rodriguez, Venezuela'nın geçen yıl bu dönemde Maduro sonrası dönemi "hayal bile edemeyeceğini" söyledi.

"Aradan neredeyse 6 ay geçti ve bunun doğru yol olduğunu hissediyorum." diyen Rodriguez, Venezuela ile ABD arasındaki mevcut görüş ayrılıklarının "diplomatik kanallar yoluyla" çözülebileceğini ekledi.

Caracas ve Washington, yıllarca kopuk kalan ilişkilerin ardından, Maduro'nun devrilmesiyle diplomatik ilişkileri yeniden tesis etti. Ülkenin petrol sektörüne yönelik ABD yaptırımları da hafifletildi.

Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılandığı New York'ta cezaevinde tutuluyor.

Kaynak: Mepa News

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