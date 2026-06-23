Gören inanamayıp bir daha bakıyor! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcuların sağlık kontrolünden geçmesiyle birlikte sürpriz bir gelişme yaşandı.

MERT HAKAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte sağlık kontrollerinde yer aldı.

Deneyimli orta saha oyuncusunun bu süreçte bulunması, "Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme mi imzalayacak?" sorusunu akıllara getirerek gündem yarattı.

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcunun cezası da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan bahis soruşturmasında tutuklanan ve ardından tahliye edilen futbolcuya, PFDK tarafından 12 ay men cezası verilmişti.

Aldığı bu cezaya rağmen oyuncunun sezon öncesi sağlık taramasına katılması, geleceğine dair soru işaretlerini artırırken spor kamuoyunda dikkat çeken bir detay oldu.