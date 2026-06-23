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İSLAM 23 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

23 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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23 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (23 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٧٣) وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(73) Şüphesiz rabbin insanlara karşı lutuf sahibidir; fakat onların çoğu şükretmezler.

(Neml Suresi, 27/73)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 
 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Size iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, fenâlık yapanlara da fenâlık yapmak meziyet değildir. Asıl meziyet, size fenâlık yapanlara karşı aynı şekilde mukâbelede bulunmayıp iyilik yapabilmektedir.”

Kaynak: Tirmizî, Birr, 63

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