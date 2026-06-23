Avrupa’nın devlerinde oynamıştı! Thiago Silva 41 yaşında transfer oldu
Brezilya Ligi takımlarından Fluminense, eski futbolcusu 41 yaşındaki Thiago Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Brezilya Ligi takımlarından Fluminense, eski futbolcusu 41 yaşındaki Thiago Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Porto'yla sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Thiago Silva, eski kulübü Fluminense'ye döndü.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Futbola Fluminense altyapısında başlayan Brezilyalı stoper sonrasında sırasıyla RS Futebol, Juventude, Porto, Dinamo Moskova, Dinamo Moskova, Milan, PSG ve Chelsea formalarını giydi.
Chelsea ile 2024'te sözleşmesi sona erdikten sonra Fluminense'yle yeniden anlaşan Silva, bu yılın başında Porto'ya transfer olmuştu. Porto'dan ayrıldıktan sonra 41 yaşındaki oyuncu, bir kez daha Fluminense ile sözleşme imzaladı.
Kariyeri boyunca 818 maça çıkan Thiago Silva, bu karşılaşmalarda 53 gol ve 19 asist kaydetti.
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