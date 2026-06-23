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Avrupa’nın devlerinde oynamıştı! Thiago Silva 41 yaşında transfer oldu

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AA Giriş Tarihi:

Avrupa’nın devlerinde oynamıştı! Thiago Silva 41 yaşında transfer oldu

Brezilya Ligi takımlarından Fluminense, eski futbolcusu 41 yaşındaki Thiago Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

#1
Foto - Avrupa’nın devlerinde oynamıştı! Thiago Silva 41 yaşında transfer oldu

Porto'yla sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Thiago Silva, eski kulübü Fluminense'ye döndü.

#2
Foto - Avrupa’nın devlerinde oynamıştı! Thiago Silva 41 yaşında transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

#3
Foto - Avrupa’nın devlerinde oynamıştı! Thiago Silva 41 yaşında transfer oldu

Futbola Fluminense altyapısında başlayan Brezilyalı stoper sonrasında sırasıyla RS Futebol, Juventude, Porto, Dinamo Moskova, Dinamo Moskova, Milan, PSG ve Chelsea formalarını giydi.

#4
Foto - Avrupa’nın devlerinde oynamıştı! Thiago Silva 41 yaşında transfer oldu

Chelsea ile 2024'te sözleşmesi sona erdikten sonra Fluminense'yle yeniden anlaşan Silva, bu yılın başında Porto'ya transfer olmuştu. Porto'dan ayrıldıktan sonra 41 yaşındaki oyuncu, bir kez daha Fluminense ile sözleşme imzaladı.

#5
Foto - Avrupa’nın devlerinde oynamıştı! Thiago Silva 41 yaşında transfer oldu

Kariyeri boyunca 818 maça çıkan Thiago Silva, bu karşılaşmalarda 53 gol ve 19 asist kaydetti.

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