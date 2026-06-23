ABD İran hattında yeni gelişme! Trump: Hürmüz'deki ablukayı kaldırdım!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail'in İran'a terör saldırılarıyla Orta Doğu’da tırmanan gerilim, İsviçre'deki müzakerelerin ardından yerini kritik gelişmelere bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, nükleer denetim şartıyla Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırdığını duyurdu. Kararla birlikte küresel piyasalarda petrol fiyatları inişe geçti.
ABD ile İran’nın İsviçre’de görüştüğü sırada ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditleriyle tansiyon yeniden yükselse de ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'yla aldığı son kararla barış umutlarının artmasına neden oldu.
Trump sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İran, tüm itirazlarına rağmen gelecekte çok uzun yıllar boyunca (sonsuza dek) en üst düzey nükleer denetimleri tamamen kabul etti. Bu, 'nükleer dürüstlüğü' sağlayacaktır. Eğer bunu kabul etmeselerdi, başka hiçbir müzakere yapılmayacaktı. Buna ve İran tarafından verilen diğer önemli tavizlere dayanarak ben de Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve herhangi bir yeni deniz ablukası uygulanmamasına karar verdim. Ancak gerekli olması halinde ablukanın yeniden uygulanabilmesi için tüm gemiler yerlerinde kalmaya devam edecek. ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılan para ve/veya yaptırım muafiyetleri, ABD'nin kontrolündeki emanet hesaplara aktarılacak ve yalnızca gıda ve tıbbi malzeme alımında kullanılacaktır. Görüşmeler iyi gidiyor.
PETROL FİYATLARI İNİYOR
Trump bir başka paylaşımında ise şunu söyledi: “Dün Hürmüz Boğazı’ndan 19 milyon varil petrol aktı. Bu, tüm zamanların rekoru. Petrol fiyatları dibe vuruyor ve dünya çok daha güvenli bir yer haline geldi.”
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