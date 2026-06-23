Dine siyaset alet edilmiş mi Kemalistler? Cami bahçesinde Mustafa Kemal büstü

İslam dininin mukaddes ibadethaneleri, asırlardır yalnızca Allah’ın adının zikredildiği, uhrevi huzur merkezleri olarak bilinirken, şimdi camilere siyasi figürlerin heykelleri konulmaya başlandı!.. Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar Köyü’nde yer alan caminin avlusunda, görenlerin ağzını açık bırakan bir harekete imza atıldı.

CHP ESKİ GENEL BAŞKANI’NIN BÜSTÜ CAMİ AVLUSUNDA

CHP’nin 1’inci Genel Başkanı Mustafa Kemal’e ait büstün cami avlusuna yerleştirildiği ve üstünde, “Atatürk’ü an” yazıldığı görüldü. Maneviyatın kalbi olan cami avlusunda sergilenen bu manzara, adeta ibadethanelerin siyasi ideolojilere ve şahıs kültlerine alet edilmek istendiğinin açık bir kanıtı olarak yorumlandı.

CAMİDE ŞAHISLAR DEĞİL ALLAH ANILIR

Büyük infiale yol açan büstün üzerinde yer alan “Atatürk’ü an” ifadesi ise ayrıca tepki çekti. Ayet-i kerimelerde mescitlerin yalnızca Allah’ı anma, O’na ibadet etme yerleri olduğu açıkça emredilirken, cami sınırları içerisinde, Müslümanlara dayatılan bu yazı, inananların dini hassasiyetlerini hiçe saydı.

DİNİ SİYASETE ALET ETTİLER

İbadete gelen cemaati ve sosyal medyadaki duyarlı vatandaşları ayağa kaldıran bu gülünç durum, akıllara “Dine siyaset alet edilmiş mi Kemalistler?” sorusunu getirdi.

“CAMİDEN KALDIRILSIN” ÇAĞRISI

Duyarlı Müslümanlar, yıllardır muhafazakar kesimi “dini siyasete alet etmekle” suçlayan laikçi ve Kemalistlerin, iş kendilerine gelince cami avlularını dahi kendi ideolojik sembolleriyle kuşatmaktan çekinmemesine tepki gösterdiler. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, camilerin birer siyasi propaganda alanı olmadığı vurgulanarak, İslam’ın şiarlarına aykırı olan bu büstün derhal cami bahçesinden kaldırılması için yetkililere çağrıda bulunuldu.