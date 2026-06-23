  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtıp artistlik yapmıştı! O şaklabanın paketlenme anı ortaya çıktı Defin krizi: Müslüman kadının cenazesi yakılarak külleri ateist mezarlığına defnedildi! Ardahan'da korkutan deprem Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili flaş karar alındı: Çok sayıda kişi tutuklandı Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe! Türkiye'de diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi! Ölümcül sıcak alarmı! Avrupa’yı kavuran hava dalgası Türkiye’ye de geliyor! IBAN mağdurları ne olacak? 23 Haziran 2022: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı (İsmailağa Cemaati Şeyhi) CENTCOM'dan Lübnan kararı! Mekanizma kurulacak
Gündem Dine siyaset alet edilmiş mi Kemalistler? Cami bahçesinde Mustafa Kemal büstü
Gündem

Dine siyaset alet edilmiş mi Kemalistler? Cami bahçesinde Mustafa Kemal büstü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Müslümanların ibadet merkezlerinde ideolojik dayatmalar baş göstermeye başladı. Gümüşhane’de tarihi bir caminin avlusuna yerleştirilen Mustafa Kemal büstü ve üzerindeki "Atatürk'ü An" yazısı ağızları açık bıraktı.

İslam dininin mukaddes ibadethaneleri, asırlardır yalnızca Allah’ın adının zikredildiği, uhrevi huzur merkezleri olarak bilinirken, şimdi camilere siyasi figürlerin heykelleri konulmaya başlandı!..  Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar Köyü’nde yer alan caminin avlusunda, görenlerin ağzını açık bırakan bir harekete imza atıldı.

CHP ESKİ GENEL BAŞKANI’NIN BÜSTÜ CAMİ AVLUSUNDA

CHP’nin 1’inci Genel Başkanı Mustafa Kemal’e ait büstün cami avlusuna yerleştirildiği ve üstünde, “Atatürk’ü an” yazıldığı görüldü. Maneviyatın kalbi olan cami avlusunda sergilenen bu manzara, adeta ibadethanelerin siyasi ideolojilere ve şahıs kültlerine alet edilmek istendiğinin açık bir kanıtı olarak yorumlandı.

 

CAMİDE ŞAHISLAR DEĞİL ALLAH ANILIR

Büyük infiale yol açan büstün üzerinde yer alan “Atatürk’ü an” ifadesi ise ayrıca tepki çekti. Ayet-i kerimelerde mescitlerin yalnızca Allah’ı anma, O’na ibadet etme yerleri olduğu açıkça emredilirken, cami sınırları içerisinde, Müslümanlara dayatılan bu yazı, inananların dini hassasiyetlerini hiçe saydı.

DİNİ SİYASETE ALET ETTİLER

 

İbadete gelen cemaati ve sosyal medyadaki duyarlı vatandaşları ayağa kaldıran bu gülünç durum, akıllara “Dine siyaset alet edilmiş mi Kemalistler?” sorusunu getirdi.

“CAMİDEN KALDIRILSIN” ÇAĞRISI

Duyarlı Müslümanlar, yıllardır muhafazakar kesimi “dini siyasete alet etmekle” suçlayan laikçi ve Kemalistlerin, iş kendilerine gelince cami avlularını dahi kendi ideolojik sembolleriyle kuşatmaktan çekinmemesine tepki gösterdiler. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, camilerin birer siyasi propaganda alanı olmadığı vurgulanarak, İslam’ın şiarlarına aykırı olan bu büstün derhal cami bahçesinden kaldırılması için yetkililere çağrıda bulunuldu.

Koltuk kavgası sokağa taştı! CHP’de mahkeme şamarı sonrası Bursa karıştı, partililer il binasına barikat kurdu!
Koltuk kavgası sokağa taştı! CHP’de mahkeme şamarı sonrası Bursa karıştı, partililer il binasına barikat kurdu!

Gündem

Koltuk kavgası sokağa taştı! CHP’de mahkeme şamarı sonrası Bursa karıştı, partililer il binasına barikat kurdu!

Karton bardak kolisinde rüşvet sevkiyatı! CHP’li Silifke Belediyesi’nde büyük soygun deşifre oldu!
Karton bardak kolisinde rüşvet sevkiyatı! CHP’li Silifke Belediyesi’nde büyük soygun deşifre oldu!

Gündem

Karton bardak kolisinde rüşvet sevkiyatı! CHP’li Silifke Belediyesi’nde büyük soygun deşifre oldu!

CHP'li Silifke Belediyesi'nde yolsuzluk patladı! Belediye başkanı dahil 9 kişi tutuklandı!
CHP'li Silifke Belediyesi'nde yolsuzluk patladı! Belediye başkanı dahil 9 kişi tutuklandı!

Gündem

CHP'li Silifke Belediyesi'nde yolsuzluk patladı! Belediye başkanı dahil 9 kişi tutuklandı!

Koş Enginyurt koş yardıma! CHP’nin ‘devrimci’ yoldaşları paketlendi!
Koş Enginyurt koş yardıma! CHP’nin ‘devrimci’ yoldaşları paketlendi!

Gündem

Koş Enginyurt koş yardıma! CHP’nin ‘devrimci’ yoldaşları paketlendi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23