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Gündem Ankara'da feci kaza: Belediye otobüsü önce otomobile sonra yayaya çarptı! 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Gündem

Ankara'da feci kaza: Belediye otobüsü önce otomobile sonra yayaya çarptı! 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Ankara'da feci kaza: Belediye otobüsü önce otomobile sonra yayaya çarptı! 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Başkentte EGO otobüsünün önce ticari araçla çarpışıp ardından yayaya çarptığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyreden ticari araç ile EGO otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından EGO otobüsü yol kenarında bulunan ağaca ve yayaya çarpıp yoldan çıktı. İhbarla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EGO otobüsünde yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelere sevk edilirken, otobüsün çarptığı yaya ise yaşamını yitirdi.

505 NUMARALI SİNCAN SIHHİYE HATTI

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saat 14.21'de gerçekleşen kazaya, 505 numaralı Sincan–Sıhhiye hattında hizmet veren EGO otobüsünün karıştığı bildirildi.

İlk değerlendirmelere göre, otobüsün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

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