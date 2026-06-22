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Dünya Çekya'nın tepesinde Ankara kavgası!
Dünya

Çekya'nın tepesinde Ankara kavgası!

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Çekya'nın tepesinde Ankara kavgası!

Orta Avrupa ülkesi Çekya'da Ankara krizi patlak verdi. Ülkede NATO Zirvesi'ne kimin katılacağı ülkede tartışmalara neden oldu.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne gidecek heyete, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in dahil edilmeyeceğini bildirdi.

Çek basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Babis, başkent Prag'da, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde ülkeyi kimin temsil edeceğine dair tartışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Babis, temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Çekya'yı temsilen kendisine, Dışişleri Bakanı Petr Macinka ve Savunma Bakanı Jaromir Zuna'nın eşlik edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Pavel'in Ankara'ya gidecek heyette yer almayacağını aktardı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis - Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel

 

Zirveyi "çok özel bir zirve" şeklinde nitelendiren Babis, düşük savunma harcamaları da dahil hükümetin tutumlarını savunmanın yine hükümetin görevi olduğunu kaydetti.

Andrej Babis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet kararını verdi. NATO Zirvesi'nde Çekya'yı ben, Savunma Bakanı Zuna ve Dışişleri Bakanı Macinka temsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çekya'da, Ankara'da temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesi'ne kimin katılacağına dair Cumhurbaşkanı Pavel ​​​​​​​ile mevcut hükümet arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Pavel, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne Çekya'yı temsilen katılmak istediğine işaret etmişti.

 

Çekya'yı yurt dışında temsil etmenin Cumhurbaşkanının anayasal yetkisi olduğunu dile getiren Pavel, zirveye katılmasının engellenmesi halinde son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvurmayı değerlendireceğine vurgu yapmıştı.

Babis liderliğindeki hükümet ise Pavel'in ülkede kalması ve Çekya'yı Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanının temsil etmesi gerektiğini belirtmişti.

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