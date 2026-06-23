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Gündem İBB yöneticisi kaçırılmıştı! Kaçıranlar böyle yakalandı
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İBB yöneticisi kaçırılmıştı! Kaçıranlar böyle yakalandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Öte yandan olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Erhan Karaal’ı kaçırdığı belirlenen ve firari olan şüpheliler, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alının 12 zanlının dışında bugün birçok adrese peş peşe operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 5 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Son operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklandı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayın ilk aşamasında yakalanan tetikçi İ.A. da dahil 12 şüpheli yakalanmış, zanlıların tamamı dün Kartal'da Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

NEFES KESEN OPERASYON ANLARI POLİS KAMERASINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Erhan Karaal’ı kaçırdığı belirlenen ve firari olan şüpheliler, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Sürekli adres değiştirdikleri belirlenen ve gece yarısı Kocaeli’nde bir villada saklandıkları belirlenen şüpheliler özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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