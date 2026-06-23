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Yerel Zonguldak'ta hafızlık icazet programı şeddeli kafirleri rahatsız etti! 'Şeriata karşı omuz omuza'
Yerel

Zonguldak'ta hafızlık icazet programı şeddeli kafirleri rahatsız etti! 'Şeriata karşı omuz omuza'

Yeniakit Publisher
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Zonguldak'ta hafızlık icazet programı şeddeli kafirleri rahatsız etti! 'Şeriata karşı omuz omuza'

Zonguldak’ta düzenlenen hafızlık icazet programına karşı 70 yaş üstü kişilerden oluşan bir grup, koyu din düşmanı sloganlar atarak protesto gerçekleştirdi.

Zonguldak’ta düzenlenen hafızlık icazet programına karşı 70 yaş üstü kişilerden oluşan bir grup, koyu din düşmanı sloganlar atarak protesto gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için anlamlı bir tören düzenlendi.

İl Müftülüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen program, kent merkezinde yapılan yürüyüşle başladı, Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen icazet merasimiyle devam etti.

Ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 35 öğrenci, belgelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yürüyüşün ardından program, Valilik binası önünde devam etti.

Burada İstiklal Marşı okunurken, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler ve katılımcılar için dualar edildi.

 

Din düşmanları rahatsız oldu!

Hafızlık icazet programını gören bir grup hadsiz, etkinliği protesto etmek için sokaklara çıktı.

70 yaş üstü kişilerden oluşan Zonguldak Demokrasi Platformu adlı grup, yürüyüş yaparak sloganlar attı.

BU NE TUTARSIZLIK!

Protestocular, tepkilerini Atatürk büstü önünde konuşma yaptıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile gösterdi.

Oysa ki hafızlar protestocuların konuşma yaptığı yerde saygı duruşunda bulunmuş, Türkiye bayrakları ve mehteran eşliğinde yürüyen vatandaşlar, İstiklal Marşı okumuştu.

Protestocuların arasındaki bazı şeddeli kafirler, "Türkiye laiktir laik kalacak. Karanlığa teslim olmayacağız. Şeriata karşı omuz omuza" sloganları attı.

Kameraya kaydedilen o anlar, sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepki topladı.

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Yorumlar

Misafir

Biz Müslümanlar (elhamdulillah), böyle bir tören yaparken dini teamüllere uyarakmı yapıyoruz? Mesela 150 yıl önce hafızlık nasip olanlar için nasıl bir merasim yapılıyordu? Yoksa aşırı gidip seküler yobazlara malzememi veriyoruz?

Fırat

Devletimiz yeterince kudretli değil. Olsaydı bu kafirler buna cüret edemezlerdi. Bu kafirlerin odak merkezi olan chp ile direk veya dolaylı yollarda ittifak kuran partilere oy verenler uyanın.
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