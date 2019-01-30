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Venezuela'ya darbe girişiminde yeni perde: ABD kuklası Guaido bazı ülkelere temsilci atadı!

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Amerika kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını açıkladı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 00:58
Venezuela'ya darbe girişiminde yeni perde: ABD kuklası Guaido bazı ülkelere temsilci atadı!

Guaido, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Meclisten, ABD, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelere diplomatik temsilci atamak için izin istediğini belirtti.

Kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido paylaşımında, Ulusal Meclisin, ABD, Arjantin, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Ekvador, Şili, Honduras, Kanada, Peru ve Lima Grubu'na temsilci atanması talebini oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

Guaido, Venezuela'nın Washington'daki temsilciliğine Carlos Alfredo Vecchio'nun getirildiğini ifade etti.

Vecchio, dün Guaido tarafından ABD temsilciliğine atandığını açıklamış ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'da Vecchio'yu tanıdıklarını açıklamıştı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ülkesinin ABD'deki tüm diplomatlarını geri çekmişti.

Karşılıklı hamleler

Gün içinde Guaido, ABD Başkanı Donald Trump ile ülkedeki kriz hakkında konuştuğunu açıklamıştı. Öte yandan Venezuela Başsavcısı, ABD'nin desteklediği Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için başvuruda bulunmuştu. .

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 00:58
  1. venezuela
  2. Juan Guaido
  3. abd
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  6. Panama
  7. Kosta Rika
  8. Ekvador
  9. Şili
  10. Honduras
  11. Kanada
  12. Peru
  13. Carlos Alfredo Vecchio
  14. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  15. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

YORUM YAZ

  • ihsanihsan1 sa önce
    hükümeti yok bir yetkisi yopk kanunsuz yaptıkları ev hapsine alın bu kerizi
  • ihsanihsan1 sa önce
    hükümeti yok bir yetkisi yopk kanunsuz yaptıkları ev hapsine alın bu kerizi
  • hey gidi..hey gidi..6 sa önce
    Bir zamanlar orada Robinson Cruzeo ve kölesi Cuma yaşıyordu..

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