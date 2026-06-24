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Gündem CHP'li başkan yere bayrak çizdirdi, millet üzerinde gezindi
Gündem

CHP'li başkan yere bayrak çizdirdi, millet üzerinde gezindi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP'li başkan yere bayrak çizdirdi, millet üzerinde gezindi

Konya'nın Akşehir Belediye Başkanı CHP'li Nuri Köksal'a tepki yağıyor. İlçeye yapılacak projelerle ilgili bilgi veren Köksal'ın paylaşımında bir parkta yere Türk bayrağı çizildiği, insanların da üzerine bastığı görüldü.

Konya’nın Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal’ın sosyal medya hesabından yaptığı projelerle ilgili paylaşımına tepki yağıyor.

Paylaşılan görsellerde, ilçeye yapılacak bir park projesinin zeminine Türk bayrağı motifinin işlendiği görüldü.

 

SKANDAL PAYLAŞIM

Konuyla ilgili olarak sosyal medyada belediyeye yönelik tepkiler hızla büyürken, tasarımdaki bu detayın düzeltilmesi istendi.

Köksal skandal paylaşımında şunları söyledi:

"Akşehir kent belleğinin en önemli mekanlarından birisi yeni adı ve yepyeni görünümüyle büyük bir değişime hazırlanıyor. Mini anfiden, taç kapıya; cam mekandan mermer fıskiyeye kadar Akşehir'e çok prestijli yepyeni bir mekan geliyor. Sizce neresi ???"

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