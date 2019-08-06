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Venezuela'nın Amerika'daki tüm varlıkları donduruldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini meşru olarak kabul etmeyen Amerika Başkanı Trump, Venezuela’ya ait ABD'deki tüm varlıkların dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

06 Ağustos 2019 Salı 08:34
Venezuela'nın Amerika'daki tüm varlıkları donduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imza attı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini meşru olarak kabul etmeyen ABD yönetimi, Maduro üzerindeki baskıyı daha da artırmayı amaçlayan yeni bir adım attı.

Beyaz Saray, Trump'ın imzasıyla yayımlanan Venezuela ile ilgili başkanlık kararnamesini kamuoyu ile paylaştı.

Tüm mal varlıkları bloke edildi

Venezuela yönetimini "ekonomik bir blokaj" altına alacağı belirtilen adımla Trump yönetimi, ABD'den Caracas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.

Tüm işlemler kısıtlandı

Öte yandan aynı kararname ile insani yardımlar hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak tüm işlemler de kısıtlanmış oldu.

Geçen hafta ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya blokaj veya karantina uygulayabileceğini söylemişti.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

ABD, tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'yı birçok kez askeri müdahaleyle tehdit etmişti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 08:34
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