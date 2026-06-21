  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfez Aqua’dan enfes manzaralar! Kocaeli'de su altının yeni vitrini Fırtına'da transfer mesaisi: Yeni aday ortaya çıktı CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş dalga konusu oldu 3 sene önce İsmail Kartal Fenerbahçe’sine karşı rezil olmuştu… Şimdi boyundan büyük laflar etti Dünya Kupası'nda fena çuvalladık! Eski futbolcudan Arda Güler için olay sözler... Polis memuru Osman Özer’den kahreden haber! 33 yaşında hayata veda etti Bu araştırma çok ses getirir: Her gün evimize giriyor, kalbi durduruyor: Meğer paketin içinde gizliymiş Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali! Hayal kırıklıkları sonrası: Kerem'i oynatsa da oynatmasa da eleştirilecek: Montella'nın kredisi yok İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib icazet merasimi düzenlendi
Spor
6
Yeniakit Publisher
Fırtına'da transfer mesaisi: Yeni aday ortaya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fırtına'da transfer mesaisi: Yeni aday ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen Kolombiyalı futbolcu Camilo Mena'yı radarına aldığı öne sürüldü.

#1
Foto - Fırtına'da transfer mesaisi: Yeni aday ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Trabzonspor'da sağ kanat arayışları sürüyor. Daha önce gündeme gelen isimlerle ilgili belirsizliklerin devam ettiği bordo-mavili ekipte, transfer listesine yeni bir oyuncunun eklendiği iddia edildi. Karadeniz temsilcisinin, Polonya Ligi'nde forma giyen Camilo Mena'nın performansını yakından takip ettiği ve oyuncu hakkında detaylı rapor hazırladığı belirtiliyor.

#2
Foto - Fırtına'da transfer mesaisi: Yeni aday ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Tsygankov ve Zhegrova'nın ardından rotasını Polonya'ya çevirdi. Bordo-mavililerin, Lechia Gdansk forması giyen Camilo Mena'yı da yakın takibe aldığı ve oyuncuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptığı öne sürüldü. Şu ana kadar 3'ü yabancı, 5'i yerli olmak üzere 8 transfer yapan Trabzonspor, sağ kanat listesini genişletiyor. Girona'dan Tsygankov transferi zora girse de Juventus'tan Zhegrova için de girişimlerde bulunan Fırtına'nın gündemine gelen son isim Camilo Mena.

#3
Foto - Fırtına'da transfer mesaisi: Yeni aday ortaya çıktı

TRABZONSPOR TRANSFERİNDE YENİ KANAT SÜRPRİZİ Bordo-mavili ekibin Polonya takımı Lechia Gdansk forması giyen Kolombiyalı sağ kanadı takibe aldığı öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcunun sol kanatta ve 10 numarada da görev yapabilmesi nedeniyle dikkat çektiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada görev alan Mena, 5 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu. Özellikle asist katkısıyla öne çıkan 1.75 boyundaki futbolcu, hücum organizasyonlarındaki etkinliği dikkat çekiyor.

#4
Foto - Fırtına'da transfer mesaisi: Yeni aday ortaya çıktı

CEMİLO MANA PERFORMANSIYLA NEDEN DİKKAT ÇEKTİ? Trabzonspor'un Mena ile ilgili henüz resmi bir girişim yapmadığı belirtilirken, oyuncunun transfer listesindeki adaylardan biri olduğu öne sürülüyor.

#5
Foto - Fırtına'da transfer mesaisi: Yeni aday ortaya çıktı

Lechia Gdansk ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mena'nın market değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor. Bu yaz döneminde takımdan ayrılması beklenen genç futbolcu için Polonya kulübünün beklentisinin 4-5 milyon euro civarında olduğu vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı
Yerel

Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmeni yakaladı, 2 organizatör gözaltına alındı. Göçmenlerin sürat teknesiyle kaçırılma..
CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!
Gündem

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!

İzmir'deki CHP belediyelerindeki yolsuzluk sarmalına bir yenisi daha eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Seferihisar..
Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı
Gündem

Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı

Psikolojisi bozuk kızının attığı iftira ve seküler bağnazların kışkırtmalarıyla 3 buçuk senesini hapiste geçiren Hiranur Vakfı Kurucusu Yusu..
Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS uyarısı
Gündem

Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS uyarısı

Paraguay'la karşılaşacak Milli Takım'a başarı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS ile ilgili vatandaşlara uyarı yaptı...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda kritik açıklamalarda b..
Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi
Gündem

Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi götüreceği kurultay içi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23