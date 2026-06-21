Fırtına'da transfer mesaisi: Yeni aday ortaya çıktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen Kolombiyalı futbolcu Camilo Mena'yı radarına aldığı öne sürüldü.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen Kolombiyalı futbolcu Camilo Mena'yı radarına aldığı öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Trabzonspor'da sağ kanat arayışları sürüyor. Daha önce gündeme gelen isimlerle ilgili belirsizliklerin devam ettiği bordo-mavili ekipte, transfer listesine yeni bir oyuncunun eklendiği iddia edildi. Karadeniz temsilcisinin, Polonya Ligi'nde forma giyen Camilo Mena'nın performansını yakından takip ettiği ve oyuncu hakkında detaylı rapor hazırladığı belirtiliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Tsygankov ve Zhegrova'nın ardından rotasını Polonya'ya çevirdi. Bordo-mavililerin, Lechia Gdansk forması giyen Camilo Mena'yı da yakın takibe aldığı ve oyuncuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptığı öne sürüldü. Şu ana kadar 3'ü yabancı, 5'i yerli olmak üzere 8 transfer yapan Trabzonspor, sağ kanat listesini genişletiyor. Girona'dan Tsygankov transferi zora girse de Juventus'tan Zhegrova için de girişimlerde bulunan Fırtına'nın gündemine gelen son isim Camilo Mena.
TRABZONSPOR TRANSFERİNDE YENİ KANAT SÜRPRİZİ Bordo-mavili ekibin Polonya takımı Lechia Gdansk forması giyen Kolombiyalı sağ kanadı takibe aldığı öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcunun sol kanatta ve 10 numarada da görev yapabilmesi nedeniyle dikkat çektiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada görev alan Mena, 5 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu. Özellikle asist katkısıyla öne çıkan 1.75 boyundaki futbolcu, hücum organizasyonlarındaki etkinliği dikkat çekiyor.
CEMİLO MANA PERFORMANSIYLA NEDEN DİKKAT ÇEKTİ? Trabzonspor'un Mena ile ilgili henüz resmi bir girişim yapmadığı belirtilirken, oyuncunun transfer listesindeki adaylardan biri olduğu öne sürülüyor.
Lechia Gdansk ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mena'nın market değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor. Bu yaz döneminde takımdan ayrılması beklenen genç futbolcu için Polonya kulübünün beklentisinin 4-5 milyon euro civarında olduğu vurgulanıyor.
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