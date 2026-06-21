Fırtına'da transfer mesaisi: Yeni aday ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Tsygankov ve Zhegrova'nın ardından rotasını Polonya'ya çevirdi. Bordo-mavililerin, Lechia Gdansk forması giyen Camilo Mena'yı da yakın takibe aldığı ve oyuncuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptığı öne sürüldü. Şu ana kadar 3'ü yabancı, 5'i yerli olmak üzere 8 transfer yapan Trabzonspor, sağ kanat listesini genişletiyor. Girona'dan Tsygankov transferi zora girse de Juventus'tan Zhegrova için de girişimlerde bulunan Fırtına'nın gündemine gelen son isim Camilo Mena.