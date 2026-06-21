Körfez Aqua’dan enfes manzaralar! Kocaeli'de su altının yeni vitrini

MİLLET BAHÇESİ İLE BİRLİKTE BÜYÜK DÖNÜŞÜM Körfez Aqua’nın hayata geçirildiği İzmit Millet Bahçesi ise son dönemlerde kentin en önemli sosyal yaşam alanlarından biri haline geldi. Yürüyüş yolları, etkinlik alanları, çocuk oyun alanları, lunaparkı, konser ve festival organizasyonlarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Millet Bahçesi, Körfez Aqua yatırımıyla birlikte çok daha güçlü bir kimlik kazandı. Kent merkezinde doğa, eğlence, kültür ve turizmi aynı noktada buluşturan bu büyük yaşam alanı, artık Körfez Aqua ile birlikte Kocaeli’nin yeni vitrinlerinden biri olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje, şehrin yalnızca sanayiyle değil, yaşam kalitesi ve turizm yatırımlarıyla da anılan bir kent olma hedefinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.