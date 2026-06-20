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Yerel Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü
Yerel

Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü

Yeniakit Publisher
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Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü

Samsun’da hastanede tedavi gören eltisine refakatçi olmak için yola çıkan Zeliha Özmen, içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu vefat etti.

Samsun’da hastaneye refakatçi olarak gitmek için yola çıkan Zeliha Özmen, geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

 

Kaza, 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop yolu Erenköy mevkisinde saat 05.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Mehmet Özmen (35), Bafra ilçesinde özel bir hastanede tedavi altında bulunan eşinin yanında refakatçi olarak kalması için yengesi Zeliha Özmen’i (33) hastaneye götürmek için yola çıktı. Mehmet Özmen idaresindeki 46 AGC 201 plakalı otomobil, 19 Mayıs ilçesi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yanan araç itfaiye tarafından söndürülürken, ağır yaralanan sürücü Mehmet Özmen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Zeliha Özmen ise olay yerinde hayatını kaybetti.

 

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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