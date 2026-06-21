Özgür Özel'in yeni partisinin binası için açık adres verdi!

CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası liderlik yarışı sürerken Siyaset Bilimci Murat Ilıkan'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

CHP'den çıkacak yeni partinin binası için açık adres veren Ilıkan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı düşünen Özgür Özel ekibinin kurmayları, yeni partinin kuruluşu veya devralınması sürecini yönetirken genel merkez binası yerine Ankara Cinnah Caddesi'nde bir yer belirlemek üzereler" dedi. İşte CHP'de yaşanan sıcak gelişmeler...

Mahkeme tarafından alınan 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'de liderlik yarışı kızışıyor. Yeni parti hazırlıklarını sürdürdüğü bildirilen Özgür Özel’in, CHP’den çıkacak yeni partinin binasının nerede olacağı da ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİNİN BİNASINI AÇIKLADI

Siyaset Bilimci Murat Ilıkan, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmayı düşünen Özgür Özel ekibinin kurmayları, yeni partinin kuruluşu veya devralınması sürecini yönetirken genel merkez binası yerine Ankara Cinnah Caddesi’nde bir yer belirlemek üzereler” dedi.

Ilıkan şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmayı düşünen ekip, yani Özgür Özel ekibinin kurmayları, yeni partinin kuruluşu veya yeni bir partinin devralınmasıyla ilgili süreci yönetirken bir yandan da yerine karar vermek üzereler.

YENİ PARTİNİN AÇIK ADRESİNİ VERDİ

Şu an gelinen noktada, Mustafa Kemal Mahallesi’nin tam aksine Ankara’da Atakule’ye çıkan yokuşta, yani Cinnah Caddesi’nde, daha önce 2002–2007 yılları arasında CHP’de milletvekilliği yapmış eski bir vekilin “Burası benim yerim” diyerek tahsis ettiği yaklaşık 2000 metrekarelik bir bina üzerinde duruluyor.

KİMLER YÜRÜTÜYOR BU GÖRÜŞMELERİ?

Cumhuriyet Halk Partisi’nden kopan ekibin yeni bir parti kurma veya yeni partinin kadrolarını oluşturma görüşmelerini yürüten bir ekip var. Özellikle Özgür Özel Bey’in yol arkadaşları olan, tahmin edilebilen isimler.

İsimler şu şekilde:

Ulaş Karasu

Veli Ağbaba

Aysu Kaya

Sezgin Tanrıkulu

Murat Emir

Umut Akdoğan

Burhanettin Bulut

Bu isimler, yeni partinin kuruluş sürecini yöneten ve organizasyonunu yürüten isimlerdir. Bu isimler şu an mevcut milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla, hem de yeni kadroda yer alacak isimlerle görüşmelerini sürdürürken bir yandan da partinin merkezinin yeriyle ilgili karar alma sürecine gelmişlerdir."